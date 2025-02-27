На «Уроке цифры» тюменские школьники узнали секреты российских операционных систем

Posted 27 февраля, 13:12
Published 27 февраля, 13:12
Modified 3 марта, 10:43
Updated 3 марта, 10:43
Провел «Урок цифры» заместитель директора департамента нефтегазового сектора группы компаний «Астра» Илья Нигматулин. Он рассказал школьникам об эволюции развития ОС, в том числе отечественных, какими особенностями обладают наши операционные системы и почему отечественное ПО обладает более развитыми средствами защиты информации. Участие в мероприятии приняли более полусотни учеников 7 и 8 классов. Помимо основной темы, ребята интересовались у эксперта, о разнице ОС на гаджетах и как обслуживаются сервера, на которых хранятся данные с интернет-площадок.
«Знания о том, как устроен компьютер или смартфон — базовый навык цифровой грамотности. И очередной открытый „Урок цифры“ мы посвятили российским операционным системам. Мы давно занимаемся импортозамещением серверных компонентов, операционных систем ПО и других направлений. Отечественное программное обеспечение, операционные системы обладают своими нюансами, и сегодня эксперт на уроке рассказал, как именно они устроены. Уверен, что ребятам было интересно узнать как создаются и работают подобные системы», — отметил директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
К слову, «Урок цифры» играет важную роль в привлечении ребят в интересный и перспективный мир ИТ-технологий и профессий будущего. Через доступные и понятные форматы, взаимодействие с экспертами, школьники получают максимум полезной и практичной информации, которая может им пригодиться как в обычной жизни, так и стать некоторым драйвером при выборе будущей профессии.