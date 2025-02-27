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Posted 27 февраля, 13:12

Published 27 февраля, 13:12

Modified 3 марта, 10:43

Updated 3 марта, 10:43

На «Уроке цифры» тюменские школьники узнали секреты российских операционных систем

На «Уроке цифры» тюменские школьники узнали секреты российских операционных систем

27 февраля 2025, 13:12
Фото: pexels.com.
Федеральному просветительскому проекту «Урок цифры» уже седьмой год. Тюменская область принимает в нем активное участие, мероприятия по ИТ-образованию проходят регулярно во всех школах региона. Накануне одно из них прошло для ребят из Онохино, сообщает депцифры ТО.

Провел «Урок цифры» заместитель директора департамента нефтегазового сектора группы компаний «Астра» Илья Нигматулин. Он рассказал школьникам об эволюции развития ОС, в том числе отечественных, какими особенностями обладают наши операционные системы и почему отечественное ПО обладает более развитыми средствами защиты информации. Участие в мероприятии приняли более полусотни учеников 7 и 8 классов. Помимо основной темы, ребята интересовались у эксперта, о разнице ОС на гаджетах и как обслуживаются сервера, на которых хранятся данные с интернет-площадок.

«Знания о том, как устроен компьютер или смартфон — базовый навык цифровой грамотности. И очередной открытый „Урок цифры“ мы посвятили российским операционным системам. Мы давно занимаемся импортозамещением серверных компонентов, операционных систем ПО и других направлений. Отечественное программное обеспечение, операционные системы обладают своими нюансами, и сегодня эксперт на уроке рассказал, как именно они устроены. Уверен, что ребятам было интересно узнать как создаются и работают подобные системы», — отметил директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

К слову, «Урок цифры» играет важную роль в привлечении ребят в интересный и перспективный мир ИТ-технологий и профессий будущего. Через доступные и понятные форматы, взаимодействие с экспертами, школьники получают максимум полезной и практичной информации, которая может им пригодиться как в обычной жизни, так и стать некоторым драйвером при выборе будущей профессии.

Тюменская область вошла в число самых активных регионов по проведению «Урока цифры»
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