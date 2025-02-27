На «Уроке цифры» тюменские школьники узнали секреты российских операционных систем

Провел «Урок цифры» заместитель директора департамента нефтегазового сектора группы компаний «Астра» Илья Нигматулин. Он рассказал школьникам об эволюции развития ОС, в том числе отечественных, какими особенностями обладают наши операционные системы и почему отечественное ПО обладает более развитыми средствами защиты информации. Участие в мероприятии приняли более полусотни учеников 7 и 8 классов. Помимо основной темы, ребята интересовались у эксперта, о разнице ОС на гаджетах и как обслуживаются сервера, на которых хранятся данные с интернет-площадок.