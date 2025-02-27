На Тюменскую область надвигается опасное природное явление

Posted 27 февраля, 01:09
Published 27 февраля, 01:09
Modified 27 февраля, 01:09
Updated 27 февраля, 01:09
В Тюмени 27 февраля метеорологи обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается -14…-4, в вечерние часы столбики термометров покажут -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36 закат в 18:04, продолжительность дня 10 часов 28 минут.
В Тобольске 27 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-4, в темное время суток ожидается -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:27, закат в 17:51, продолжительность дня 10 часов 24 минуты.
В Ишиме 27 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -8…-4, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:19 закат в 17:50 продолжительность дня 10 часов 31 минута.