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Posted 27 февраля, 01:09

Published 27 февраля, 01:09

Modified 27 февраля, 01:09

Updated 27 февраля, 01:09

На Тюменскую область надвигается опасное природное явление

На Тюменскую область надвигается опасное природное явление

27 февраля 2025, 01:09
Фото: 1MI.
Переменная облачность, туман, изморозь, ветер 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области в четверг, 27 февраля. Утром и днем термометры покажут -1…-6, ночью ожидается до -10…--15, местами до -20.

В Тюмени 27 февраля метеорологи обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается -14…-4, в вечерние часы столбики термометров покажут -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36 закат в 18:04, продолжительность дня 10 часов 28 минут.

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В Тобольске 27 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-4, в темное время суток ожидается -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:27, закат в 17:51, продолжительность дня 10 часов 24 минуты.

В Ишиме 27 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -8…-4, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:19 закат в 17:50 продолжительность дня 10 часов 31 минута.

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