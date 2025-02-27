График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в марте 2025 года

Posted 27 февраля, 12:00
Published 27 февраля, 12:00
Modified 27 февраля, 12:02
Updated 27 февраля, 12:02
Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 6 марта (за 8 марта), 19 марта по графику, 20 марта (за 23 число).
«Доставка выплат пенсий и пособий через отделения Почты России будет проведена согласно графику работы конкретного почтового отделения — с 3 по 23 число месяца», — пояснили и в департаменте социального развития Тюменской области.
3 марта тюменцам перечислят единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за детьми до полутора лет (неработающим).
5 марта будут перечислены выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет, 7 марта (за 8 марта) работающие тюменцы получат выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.
«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в марте выплачиваются пособия за февраль. Если в феврале граждане получили выплату в течение пяти рабочих дней после назначения, значит следующая выплата по графику (за март) будет перечислена в марте», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что 368 тысяч тюменских пенсионеров в феврале этого года получили доиндесированную на 2,2% пенсию, а также доплату за январь с учетом доиндексации с 7,3 процентов до 9,5 процентов.