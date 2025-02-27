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Posted 27 февраля, 12:00

Published 27 февраля, 12:00

Modified 27 февраля, 12:02

Updated 27 февраля, 12:02

Тюменцам рассказали, когда в марте выплатят пенсии и пособия

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в марте 2025 года

27 февраля 2025, 12:00
Фото: 1MI.

Тюменцам рассказали, когда в марте выплатят пенсии и пособия

Сюжет
Пенсия
В Тюменской области в марте 2025 года будет проведена доиндексация пенсий военнослужащих на 4,4%. Средний размер военной пенсии составит 43 тысяч рублей.

График выплаты пенсий

Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 6 марта (за 8 марта), 19 марта по графику, 20 марта (за 23 число).

«Доставка выплат пенсий и пособий через отделения Почты России будет проведена согласно графику работы конкретного почтового отделения — с 3 по 23 число месяца», — пояснили и в департаменте социального развития Тюменской области.
Фото: 1MI

Меры социальной поддержки

3 марта тюменцам перечислят единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за детьми до полутора лет (неработающим).

5 марта будут перечислены выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет, 7 марта (за 8 марта) работающие тюменцы получат выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.

«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в марте выплачиваются пособия за февраль. Если в феврале граждане получили выплату в течение пяти рабочих дней после назначения, значит следующая выплата по графику (за март) будет перечислена в марте», — пояснили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что 368 тысяч тюменских пенсионеров в феврале этого года получили доиндесированную на 2,2% пенсию, а также доплату за январь с учетом доиндексации с 7,3 процентов до 9,5 процентов.

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