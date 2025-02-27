Дискредитация ВС РФ: пенсионера из Тюменской области судят за посты в соцсетях

После этого, как говорит пенсионер активно ведущий соцсети, он «все писал аккуратно». Но в его публикациях вновь усмотрели дискредитацию вооруженных сил. На этот раз на него уже завели уголовное дело. Сначала в деле было 5 эпизодов, но 3 были сняты из-за срока давности. Теперь Ломовцева вменяют 2 эпизода по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.