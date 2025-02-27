Дискредитация ВС РФ: пенсионера из Тюменской области судят за посты в соцсетях

Posted 27 февраля, 07:52
Published 27 февраля, 07:52
Modified 27 февраля, 07:54
Updated 27 февраля, 07:54
В нарушении закона пенсионера обвиняют уже не в первый раз. После начала СВО на него завели административное дело за посты, в которых также увидели дискредитацию ВС РФ.
«Но тогда мне дали штраф в 5 тысяч рублей и успокоились. Хотя там в посте просто крик души был», — рассказал «Нашему городу» Ломовцев.
После этого, как говорит пенсионер активно ведущий соцсети, он «все писал аккуратно». Но в его публикациях вновь усмотрели дискредитацию вооруженных сил. На этот раз на него уже завели уголовное дело. Сначала в деле было 5 эпизодов, но 3 были сняты из-за срока давности. Теперь Ломовцева вменяют 2 эпизода по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.
«У меня нет в текстах никаких призывов, я просто высказываю свою позицию, но на суде заявили, что в моих материалах призыв усмотрели. Это же смешно», — говорит пенсионер.
Сейчас дело обвиняемого ведут в ХМАО, однако адвокат Ломовцева просил перенести рассмотрение в Тюмень, так как посты, ставшие основанием для уголовного дела, были написаны в этом городе. Но в этом ходатайстве стороне защиты отказали. Сейчас пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что пьяный тюменец со скандалом потребовал снять табличку бойца СВО со школы.