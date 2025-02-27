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Posted 27 февраля, 07:52

Published 27 февраля, 07:52

Modified 27 февраля, 07:54

Updated 27 февраля, 07:54

Пенсионера из Тюменской области судят за посты в соцсетях.

Дискредитация ВС РФ: пенсионера из Тюменской области судят за посты в соцсетях

27 февраля 2025, 07:52
Фото: 1MI. Пенсионера из Тюменской области судят за посты в соцсетях.

Пенсионера из Тюменской области судят за посты в соцсетях

Сюжет
Суд
71-летнего Владимира Ломовцева обвиняют по двум эпизодом дискредитации вооруженных сил России. Поводом для возбуждения дела стали его публикации в популярной соцсети. Ранее за подобные посты он уже получал административное наказание.

В нарушении закона пенсионера обвиняют уже не в первый раз. После начала СВО на него завели административное дело за посты, в которых также увидели дискредитацию ВС РФ.

«Но тогда мне дали штраф в 5 тысяч рублей и успокоились. Хотя там в посте просто крик души был», — рассказал «Нашему городу» Ломовцев.

После этого, как говорит пенсионер активно ведущий соцсети, он «все писал аккуратно». Но в его публикациях вновь усмотрели дискредитацию вооруженных сил. На этот раз на него уже завели уголовное дело. Сначала в деле было 5 эпизодов, но 3 были сняты из-за срока давности. Теперь Ломовцева вменяют 2 эпизода по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

«У меня нет в текстах никаких призывов, я просто высказываю свою позицию, но на суде заявили, что в моих материалах призыв усмотрели. Это же смешно», — говорит пенсионер.

Сейчас дело обвиняемого ведут в ХМАО, однако адвокат Ломовцева просил перенести рассмотрение в Тюмень, так как посты, ставшие основанием для уголовного дела, были написаны в этом городе. Но в этом ходатайстве стороне защиты отказали. Сейчас пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Против тюменки возбудили уголовное дело за дискредитацию армии
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что пьяный тюменец со скандалом потребовал снять табличку бойца СВО со школы.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Уголовное дело#Суд#Новости тюмени#Дискредитация ВС РФ
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