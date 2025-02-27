Александр Моор: Межуниверситетский кампуса должен стать брендом Тюменской области

Однако самым сложным в проекте, считает Александр Моор, будет его наполнение современным смысловым содержанием. Он считает, что к этой работе нужно активнее привлекать студенческие сообщества, так как они больше всех заинтересованы в реализации этого проекта. Кампус даст им новые возможности для профессионального развития и личностного роста и должен стать научно-технологическим драйвером и брендом Тюменской области.