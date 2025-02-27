Александр Моор: Межуниверситетский кампуса должен стать брендом Тюменской области

Posted 27 февраля, 12:36
Published 27 февраля, 12:36
Modified 2 марта, 19:35
Updated 2 марта, 19:35
В мероприятии приняли участие представители федерального министерства высшего образования и науки, ректоры тюменских университетов, ученые и студенты.
«Мы реализуем проект в два этапа. На первом этапе возводим один из десяти объектов — гостиницу. Земельный участок уже подготовлен и передан концессионеру, разрешение на строительство получено, первые сваи забиты. Остальные девять объектов находятся в стадии активного проектирования. В конце 2025 года планируем приступить к активной фазе строительства и в 2028 году — закончить его», — пояснил глава региона.
Однако самым сложным в проекте, считает Александр Моор, будет его наполнение современным смысловым содержанием. Он считает, что к этой работе нужно активнее привлекать студенческие сообщества, так как они больше всех заинтересованы в реализации этого проекта. Кампус даст им новые возможности для профессионального развития и личностного роста и должен стать научно-технологическим драйвером и брендом Тюменской области.
Также важной миссией кампуса Александр Моор видит в прорывных проектах в сфере повышения производительности труда, а ключевой задачей — чтобы создаваемые на его базе инновационные продукты и технологии находили своих покупателей.
«Проект по созданию кампуса уникален. В нашей стране такого никто никогда не делал. Поэтому на начальном этапе не бойтесь ошибаться. Фантазируйте, отбрасывайте все границы и рамки. Мы с вами должны ориентироваться на самые лучшие мировые результаты», — отметил губернатор.
Проект по созданию межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».
Закон о строительстве кампуса депутаты Тюменской областной Думы приняли в июле 2023 года. В августе 2023 года было заключено концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири».
В документах указано, что на строительство межвузовского кампуса в Тюмени потратят более 32,2 миллиарда рублей. В том числе 17 миллиардов предоставит федеральный бюджет, 4,5 миллиарда — региональный.