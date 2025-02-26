За год в Тюменской области умер 51 младенец

Posted 26 февраля, 02:03
Published 26 февраля, 02:03
Modified 26 февраля, 02:05
Updated 26 февраля, 02:05
За прошедший 2024 год количество детских смертей в возрасте до одного года составило 51 человек. Об этом говорят аналитики Росстата.
Данные приведены без учета ХМАО-Югры и ЯНАО, с учетом округов — 147 детей. Согласно статистике 2023 года, количество детских смертей составляло 66 случаев, годом ранее — в 2022 году, младенческая смертность составила 69 случаев.
Согласно данным аналитиков по субъектам РФ, за 2023 год в результате несчастного случая погибло 17 детей, к ним относятся утопления, гибель в пожаре, причастность родственников.
Количество тюменских детей, которые стали жертвами уличных собак в 2023 году, увеличилось в 14 раз, всего за год от их укусов пострадали 86 детей.