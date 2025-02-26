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Posted 26 февраля, 02:03

Published 26 февраля, 02:03

Modified 26 февраля, 02:05

Updated 26 февраля, 02:05

За год в Тюменской области умер 51 младенец

За год в Тюменской области умер 51 младенец

26 февраля 2025, 02:03
Фото: Изображение Midjourney.
В регионе сократилось число детских смертей до одного года в сравнении с прошлым годом.

За прошедший 2024 год количество детских смертей в возрасте до одного года составило 51 человек. Об этом говорят аналитики Росстата.

Данные приведены без учета ХМАО-Югры и ЯНАО, с учетом округов — 147 детей. Согласно статистике 2023 года, количество детских смертей составляло 66 случаев, годом ранее — в 2022 году, младенческая смертность составила 69 случаев.

Согласно данным аналитиков по субъектам РФ, за 2023 год в результате несчастного случая погибло 17 детей, к ним относятся утопления, гибель в пожаре, причастность родственников.

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Количество тюменских детей, которые стали жертвами уличных собак в 2023 году, увеличилось в 14 раз, всего за год от их укусов пострадали 86 детей.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Росстат#Младенцы#Детская смертность
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