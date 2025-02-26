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Posted 26 февраля, 14:31

Published 26 февраля, 14:31

Modified 3 марта, 16:33

Updated 3 марта, 16:33

Юные тюменские инженеры соревнуются за прохождение в финал чемпионата «Профессионалы»

Юные тюменские инженеры соревнуются за прохождение в финал чемпионата «Профессионалы»

26 февраля 2025, 14:31
Фото: Изображение Midjourney.
Очередной этап регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Тюменской области открылся с соревнований «Юниоров» в компетенции «Изготовление прототипов». Конкурсантам предстоит переработать чертеж прототипа и изготовить его с использованием аддитивных технологий и современных средств производств.

Соревнования уже третий год проходят на площадке Центра робототехники и АСУ Тюменской области. На этот раз в участие в них принимают пять конкурсантов — учащиеся тюменских школ. За установленное время они должны смастерить воздушный компрессор, который может использоваться в качестве насоса для шин автомобилей.

В ходе выполнения ребятам предстоит показать свои навыки в макетировании и моделировании, создании цифровой модели, разработке чертежей, проектировании изделия и настройке необходимого оборудования для обработки прототипа.

«Прототипирование — ключевой элемент успешного продукта! Этот процесс играет решающую роль в разработке инновационных решений во всех отраслях экономики, позволяя заранее оценить жизнеспособность идей до их реализации. Современные цифровые инструменты значительно упрощают эту задачу, предоставляя возможность оперативно тестировать гипотезы и устранять ошибки на ранних этапах разработки. Это позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты, особенно на материальные ресурсы», — отметил директор департамента информатизации ТО Станислав Логинов.

Ребята будут находится на площадке три дня. Результаты станут известны после подведения итогов 28 февраля. Победители компетенции будут представлять регион на финальном этапе чемпионата.

Напомним, Центр робототехники и АСУ играет важную роль в формировании кадрового ИТ-потенциала Тюменской области. Здесь можно пройти бесплатное обучение по программированию, робототехнике, нейросетям, созданию игр и найти свое призвание уже со школьного возраста. В 2023 году в чемпионате «Профессионалы» пятнадцать наград достались конкурсантам из Тюменской области. Также наши земляки завоевали серебро и бронзу. В 2024 году юные тюменцы принесли региону призовые места в компетенциях «3D Моделирование для компьютерных игр» и «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии».

К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.

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