Юные тюменские инженеры соревнуются за прохождение в финал чемпионата «Профессионалы»

Напомним, Центр робототехники и АСУ играет важную роль в формировании кадрового ИТ-потенциала Тюменской области. Здесь можно пройти бесплатное обучение по программированию, робототехнике, нейросетям, созданию игр и найти свое призвание уже со школьного возраста. В 2023 году в чемпионате «Профессионалы» пятнадцать наград достались конкурсантам из Тюменской области. Также наши земляки завоевали серебро и бронзу. В 2024 году юные тюменцы принесли региону призовые места в компетенциях «3D Моделирование для компьютерных игр» и «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии».