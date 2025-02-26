Власти Тюменской области обсудили новые меры борьбы с нелегальной миграцией

В свою очередь заместитель губернатора Алексей Райдер рассказал, что стоимость трудового патента для иностранцев в Тюменской области выросла с 7 тысяч 592 рублей в 2024 году до 9 тысяч 385 рублей в 2025 году. Кроме того, с прошлого года в регионе для иностранцев действует запрет на работу в перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении, такси, грузоперевозках; с 2025 года — в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговле табачными изделиями в спецмагазинах.