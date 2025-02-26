Власти Тюменской области обсудили новые меры борьбы с нелегальной миграцией

Posted 26 февраля, 13:59
Published 26 февраля, 13:59
Modified 3 марта, 17:19
Updated 3 марта, 17:19
Участие в заседании приняли представители правительства региона, территориальных структур федеральных органов власти, организаций и учреждений. Главным вопросом в повестке стали новые поправки в федеральные законы, направленные на обеспечение общественного порядка и национальной безопасности в миграционной среде. В их числе:
Начальник управления МВД РФ по Тюменской области Александр Смирнов пояснил, что реестр контролируемых лиц находится в свободном доступе на официальном сайте МВД России. Иностранцы, попавшие в реестр, не смогут купить в России квартиру или автомобиль, брать кредиты, открывать бизнес, вступать в брак и свободно перемещаться по стране без специального разрешения от полиции. Нарушителей новых порядков будут выдворять из страны.
Все иностранные граждане, обращающиеся в органы власти за государственными или муниципальными услугами, подлежат проверке по данному реестру на предмет законности их пребывания в стране.
В свою очередь заместитель губернатора Алексей Райдер рассказал, что стоимость трудового патента для иностранцев в Тюменской области выросла с 7 тысяч 592 рублей в 2024 году до 9 тысяч 385 рублей в 2025 году. Кроме того, с прошлого года в регионе для иностранцев действует запрет на работу в перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении, такси, грузоперевозках; с 2025 года — в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговле табачными изделиями в спецмагазинах.
«Важнейшим условием успешного практического применения обновленного федерального миграционного законодательства для дальнейшей работы органов власти по противодействию нелегальной миграции было и остается эффективное межведомственное взаимодействие», — резюмировал Александр Моор.