В Тюменской области созданы условия для паллиативной помощи маленьким пациентам



На сегодня в Тюменской области паллиативную помощь оказывают как амбулаторно, так и на дому. Такая работа организована практически во всех медучреждениях региона. Только в тюменском Хосписе паллиативную медицинскую помощь ежегодно получают свыше 600 пациентов. К оказанию паллиативной медпомощи в Тюменской области привлечены не только врачи и медсестры, но и психологи и соцработники. Благодаря командной работе в регионе в этом направлении удалось добиться высокой эффективности.