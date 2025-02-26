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Posted 26 февраля, 06:45

Published 26 февраля, 06:45

Modified 3 марта, 20:07

Updated 3 марта, 20:07

В Тюменской области созданы условия для паллиативной помощи маленьким пациентам

В Тюменской области созданы условия для паллиативной помощи маленьким пациентам

26 февраля 2025, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в 2024 году паллиативную помощь в стационарных условиях получили 130 тюменских детей. Патронажные бригады совершили к юным пациентам более 3,7 тыс. выездов.

Также в ведомстве отметили, что на средства регионального бюджета все дети, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи, обеспечиваются необходимым медицинским оборудованием, расходными материалами и специализированными продуктами лечебного питания.

«Паллиативная медицинская помощь детям направлена на улучшение качества жизни детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Цель такой помощи — это облегчение боли и других симптомов, поддержка семьи и обеспечение психологической помощи», — рассказала врач-педиатр Центра паллиативной медпомощи детям Екатерина Андреевна.

Центр паллиативной медицинской помощи детям в Тюменской области работает с 2018 года. В его составе:

  • стационарное отделение на 15 коек,
  • 4 выездные патронажные бригады, одна из которых — в Тобольске


На сегодня в Тюменской области паллиативную помощь оказывают как амбулаторно, так и на дому. Такая работа организована практически во всех медучреждениях региона. Только в тюменском Хосписе паллиативную медицинскую помощь ежегодно получают свыше 600 пациентов. К оказанию паллиативной медпомощи в Тюменской области привлечены не только врачи и медсестры, но и психологи и соцработники. Благодаря командной работе в регионе в этом направлении удалось добиться высокой эффективности.

Ежегодно в Тюменской области паллиативную помощь получают более 10 тысяч пациентов
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