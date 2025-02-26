nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 01:06

Published 26 февраля, 01:06

Modified 26 февраля, 01:06

Updated 26 февраля, 01:06

В Тюменской области потеплеет до -1

В Тюменской области потеплеет до -1

26 февраля 2025, 01:06
Фото: 1MI.
Переменная облачность, ветер 2-7 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 26 февраля. Утром и днем термометры покажут -1…-6, ночью ожидается до -13…--18, местами до -18…-23.

В Тюмени 26 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит -16…-3, в вечерние и ночные часы термометры покажут -10…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 1,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:39 закат в 18:02, продолжительность дня 10 часов 23 минуты.

Изморозь, морозы и оттепель: какой будет погода в Тюмени в последнюю неделю зимы
Узнать подробнее

В Тобольске 26 февраля ожидается пасмурная погода без оадков. В утренние и дневные часы ожидается до -18…-3, в темное время суток температура воздуха составит -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:30, закат в 17:49, продолжительность дня 10 часов 19 минут.

В Ишиме 26 февраля метеорологи обещают пасмурную погоду, снег в вечерние и ночные часы. Утром и днем термометры покажут -19…-5, в вечерние часы температура воздуха составит -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21 закат в 17:48 продолжительность дня 10 часов 27 минут.

Читайте также:
И морозы, и снег, и дождь: синоптики рассказали, каким будет начало весны в ТюмениВ Тюменской области сократят сотни сотрудников по подбору кадровПрограмму маткапитала в Тюменской области продлят до 2030 года
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика