В Тюменской области потеплеет до -1

Posted 26 февраля, 01:06
Published 26 февраля, 01:06
Modified 26 февраля, 01:06
Updated 26 февраля, 01:06
В Тюмени 26 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит -16…-3, в вечерние и ночные часы термометры покажут -10…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 1,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:39 закат в 18:02, продолжительность дня 10 часов 23 минуты.
В Тобольске 26 февраля ожидается пасмурная погода без оадков. В утренние и дневные часы ожидается до -18…-3, в темное время суток температура воздуха составит -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:30, закат в 17:49, продолжительность дня 10 часов 19 минут.
В Ишиме 26 февраля метеорологи обещают пасмурную погоду, снег в вечерние и ночные часы. Утром и днем термометры покажут -19…-5, в вечерние часы температура воздуха составит -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21 закат в 17:48 продолжительность дня 10 часов 27 минут.