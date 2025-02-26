nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 10:09

Published 26 февраля, 10:09

Modified 26 февраля, 10:11

Updated 26 февраля, 10:11

В Тюменской области подорожало детское питание и масло

В Тюменской области подорожало детское питание и масло

26 февраля 2025, 10:09
Фото: 1MI.
Аналитики Тюменьстата представили данные по стоимости основных продуктов. С начала года сухие молочные смеси выросли в цене до 99 рублей, а чай — на 96 рублей.

В Тюменской области в начале года средний рост цен на продукты составил 1,5%. Об этом сообщили аналитики Тюменьстата.

В регионе к концу января текущего года зафиксировано увеличение цен на продукты питания на 1,3%, на непродовольственные товары — на 0,5%, на услуги — на 0,9%.

В период с января по февраль отмечен рост цен на детское питание: сухие молочные смеси подорожали на 99 рублей, а овощные консервы для детей — на 91 рубль, фруктово-ягодные детские консервы подорожали на 24 рубля.

Также на 96 рублей увеличилась стоимость черного чая, + 30 рублей на мясную продукцию. Наряду с этим, подорожали водка, баранина, копченая колбаса, печенье, сосиски, курица, творог, подсолнечное масло, макароны, хлебобулочные изделия, яйца и сахар.

Некоторые продукты стали дешевле: сыр подешевел на 45 рублей, вареная колбаса — на 43 рубля, сливочное масло — на 15 рублей. Цены на другие товары изменились незначительно.

Стоимость юридических услуг увеличилась на 10,3%, а банковских — на 7,3%.

Тюменцам перечислили самые аварийные перекрестки в городе
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что существенно увеличилась стоимость на сахар. Только за последние полтора года его цена выросла более чем на 40%.

Читайте также:
Дешево, но страшно! Что не так с магазинами «Светофор» в Тюмени?Золотые клубни и паника: что происходит с ценами на картошку в Тюмени?Производят больше, а цены растут: в Тюмени нарастили объемы выпуска рыбы и молока
#Ксения Мальчева#Тюменская область#Цены#Продукты#Тюменьстат#Анализ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика