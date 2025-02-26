В Тюменской области подорожало детское питание и масло

Posted 26 февраля, 10:09
Published 26 февраля, 10:09
Modified 26 февраля, 10:11
Updated 26 февраля, 10:11
В Тюменской области в начале года средний рост цен на продукты составил 1,5%. Об этом сообщили аналитики Тюменьстата.
В регионе к концу января текущего года зафиксировано увеличение цен на продукты питания на 1,3%, на непродовольственные товары — на 0,5%, на услуги — на 0,9%.
В период с января по февраль отмечен рост цен на детское питание: сухие молочные смеси подорожали на 99 рублей, а овощные консервы для детей — на 91 рубль, фруктово-ягодные детские консервы подорожали на 24 рубля.
Также на 96 рублей увеличилась стоимость черного чая, + 30 рублей на мясную продукцию. Наряду с этим, подорожали водка, баранина, копченая колбаса, печенье, сосиски, курица, творог, подсолнечное масло, макароны, хлебобулочные изделия, яйца и сахар.
Некоторые продукты стали дешевле: сыр подешевел на 45 рублей, вареная колбаса — на 43 рубля, сливочное масло — на 15 рублей. Цены на другие товары изменились незначительно.
Стоимость юридических услуг увеличилась на 10,3%, а банковских — на 7,3%.
Ранее «Наш город» писал, что существенно увеличилась стоимость на сахар. Только за последние полтора года его цена выросла более чем на 40%.