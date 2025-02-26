В тюменском селе «Лада» переехала лежавшего на дороге человека

Posted 26 февраля, 11:49
Published 26 февраля, 11:49
Modified 26 февраля, 11:51
Updated 26 февраля, 11:51
По данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в селе Осиновка Сорокинского района. За рулем автомобиля находился 74-летний местный житель.
«Автомобиль „Лада 213100“ наехал на 62-летнего мужчину. Предварительно, человек лежал на проезжей части дороги», — рассказали в ГАИ.
От полученных травм мужчина умер. Обстоятельства происшествия выясняются. По факту гибели человека проводится проверка на признаки преступления.
Аналогичный случай произошел в начале февраля в деревне Байгара. Там 35-летний водитель ВАЗ 11183 наехал на человека, который лежал на проезжей части. Из-за тумана водитель не заметил помеху и наехал на него.