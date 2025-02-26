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Posted 26 февраля, 11:49

Published 26 февраля, 11:49

Modified 26 февраля, 11:51

Updated 26 февраля, 11:51

В тюменском селе «Лада» переехала лежавшего на дороге человека

В тюменском селе «Лада» переехала лежавшего на дороге человека

26 февраля 2025, 11:49
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Необычное ДТП случилось в одном из тюменских сел. Отечественная легковушка сбила пешехода. Мужчина не перебегал дорогу, а просто лежал на ней.

По данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в селе Осиновка Сорокинского района. За рулем автомобиля находился 74-летний местный житель.

«Автомобиль „Лада 213100“ наехал на 62-летнего мужчину. Предварительно, человек лежал на проезжей части дороги», — рассказали в ГАИ.
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От полученных травм мужчина умер. Обстоятельства происшествия выясняются. По факту гибели человека проводится проверка на признаки преступления.

Фото: ГАИ ТО

Аналогичный случай произошел в начале февраля в деревне Байгара. Там 35-летний водитель ВАЗ 11183 наехал на человека, который лежал на проезжей части. Из-за тумана водитель не заметил помеху и наехал на него.

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