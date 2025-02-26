В России появилось современное лекарство от ожирения

На фоне роста случаев заболевания ожирением и диабетом повышаются спрос и цены на современные методы терапии. Для того, чтобы обеспечить доступность таких лекарств для всех нуждающихся, необходимо государственное регулирование цен. Это вопрос государственной важности, поскольку борьба с избыточным весом является профилактикой многих заболеваний, требующих дорогостоящего лечения. Это важно не только для граждан, но и для государства, так как может сократить расходы Фонда обязательного медицинского страхования. Здоровые работники особо ценны для работодателей, так как они более продуктивны и реже берут больничные.