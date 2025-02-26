В плену парковочного ада: кто виноват в дефиците парковочных мест во дворах Тюмени?

Posted 26 февраля, 06:00
Published 26 февраля, 06:00
Modified 26 февраля, 06:02
Updated 26 февраля, 06:02
Поиск парковочного места в спальном районе Тюмени — это не просто рутина, а настоящая битва, где побеждают лишь самые упорные и удачливые. Остальным же приходится кружить по району в поисках хоть какого-то уголка для своего автомобиля, а иногда и вовсе оставлять его в соседнем дворе или даже в другом районе. Но почему же в Тюмени так сложно найти место для парковки?
Тюмень не всегда была городом, где машина стала неотъемлемой частью жизни. В советские времена автомобиль был скорее роскошью, чем необходимостью. Никто не мог представить, что в 2020-х годах у каждой семьи будет по две, а то и больше машин.
«Дворы, построенные в 70-80-х годах, проектировались с расчётом на несколько стоянок, ведь автомобили тогда были редкостью. В 2000-х годах, когда началась массовая застройка, основное внимание уделялось количеству квадратных метров жилья, а не удобству для автовладельцев», — объяснила в разговоре с «Нашим городом» заслуженный строитель России Ольга Сухова.
В результате сегодня мы имеем дворы, которые просто не справляются с наплывом машин. При этом многие застройщики продолжают строить новые дома на тысячи человек без организации грамотного парковочного пространства для жильцов.
Строительство новых жилых комплексов в Тюмени регулируется множеством нормативных документов, таких как СНиП 2.07.01-89 и СП 42.13330.2016. По этим правилам на одну квартиру должно приходиться не менее 0,8-1 парковочного места в зависимости от класса жилья. Однако тюменцы точно знают, что дворов, в которых число парковочных мест равнялось бы числу квартир, практически нет.
«Застройщики часто находят лазейки, чтобы сэкономить. Например, можно занизить класс жилья, ведь для стандартных форматов норма на парковочные места 1,2, а для бизнес-класса уже ровно 2», — говорит эксперт.
А строительство подземных или многоуровневых парковок — это дорогое удовольствие, которое не всегда вписывается в бюджет застройщиков. В итоге жильцы остаются с парой символических парковок у подъезда и вынуждены сами решать, где оставить свои машины.
Так во дворах восточного микрорайона вечером автомобилями заставлена даже проезжая часть. Некоторым приходится даже перекрывать друг друга, рассчитывая, кто раньше встанет утром, чтобы освободить выезд соседу.
Ситуация, конечно, сложная, но не безнадёжная. Есть несколько способов, которые могут помочь справиться с парковочным хаосом.
«Например, строительство дополнительных паркингов — это глобальное и дорогое решение, но оно может значительно улучшить ситуацию. Некоторые жилые комплексы уже начали организовывать многоуровневые парковки, правда, чаще всего они оказываются платными, что не всегда радует жильцов», — говорит тюменский урбанист Никита Мельников.
Ещё один вариант — резервирование парковочных мест. Некоторые управляющие компании предлагают жильцам платно закреплять за собой определённые места. Однако этот подход вызывает споры, так как придомовая территория считается общей, и приватизация парковки возможна только с согласия всех собственников.
Установка шлагбаумов и разграничение парковок — это популярное, но не всегда законное решение. Чтобы ограничить доступ посторонних машин, нужно либо оформить землю в собственность ТСЖ, либо получить согласие муниципалитета.
Неадекватная парковка — это настоящая проблема современных дворов. Однако вызвать эвакуатор можно далеко не всегда. Например, если машина мешает проезду спецтехники — скорой, пожарной или мусоровоза — это законный повод для эвакуации.
Также можно вызвать эвакуатор, если машина стоит на одном месте уже слишком долго и выглядит заброшенной. На автомобиль составят акт, который будет «висеть» 15 дней, если машину не уберут за это время или не приведут в порядок, то выписывается новое уведомление, после которого за машиной уже приезжает эвакуатор. Так, подкараулив брошенную машину, можно выбить себе местечко. Но пока не все тюменцы рвутся реализовывать эту возможность. Так, во дворе одного из домов на улице Николая Ростовцева старая разбитая «Волга» стоит уже больше года.
Также можно пожаловаться, если автомобиль припаркован на газоне или детской площадке. А вот если кто-то просто занял «ваше» место, это не повод для эвакуации.
Проблема парковок в Тюмени — это результат исторического роста автопарка, недостатка грамотного планирования и желания застройщиков сэкономить. Радикальных решений пока нет, но частные инициативы — от установки шлагбаумов до строительства дополнительных паркингов — постепенно меняют ситуацию. Владельцам автомобилей остаётся только проявлять терпение и искать компромиссы. А пока что — удачи в вечерней охоте за свободным местом!
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени устроила скандал сотрудникам ДПС за выписанный ей штраф. Женщине объяснили запрет парковки на месте для инвалидов. В ответ сотрудник получил изысканное оскорбление.