В плену парковочного ада: кто виноват в дефиците парковочных мест во дворах Тюмени?

Также можно вызвать эвакуатор, если машина стоит на одном месте уже слишком долго и выглядит заброшенной. На автомобиль составят акт, который будет «висеть» 15 дней, если машину не уберут за это время или не приведут в порядок, то выписывается новое уведомление, после которого за машиной уже приезжает эвакуатор. Так, подкараулив брошенную машину, можно выбить себе местечко. Но пока не все тюменцы рвутся реализовывать эту возможность. Так, во дворе одного из домов на улице Николая Ростовцева старая разбитая «Волга» стоит уже больше года.