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Posted 26 февраля, 08:23

Published 26 февраля, 08:23

Modified 3 марта, 19:13

Updated 3 марта, 19:13

В 2025 году на поддержку семей в Тюменской области выделены миллиарды рублей

В 2025 году на поддержку семей в Тюменской области выделены миллиарды рублей

26 февраля 2025, 08:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюменской области продолжается работа по поддержке семей с детьми. В этом году в рамках нового национального проекта «Семья» было запущено пять региональных программ. О них в своих соцсетях рассказал губернатор Александр Моор.

Защита материнства и детства, поддержка и укрепление семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Кроме федеральных, в регионе действуют собственные меры поддержки, которые помогают обеспечивать в семьях необходимые условия для полноценного воспитания, здорового и развития детей.

«Меры поддержки действуют в рамках нового нацпроекта „Семья“. В него вошли пять наших тюменских программ. Реализуя их, поддержим не только семьи с детьми, особенно многодетные, но и наше старшее поколение», — пояснил глава региона.

Новый национальный проект «Семья» стартовал 1 января 2025 года и стал продолжением национального проекта «Демография». В него включены региональные проекты «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение» и «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Поддержка семьи» и «Многодетная семья».

На реализацию проекта «Поддержка семьи» в 2025 году выделено около 900 млн рублей:

  • предоставление регионального материнского (семейного) капитала на первого ребенка в размере 150 000 рублей;
  • предоставление единовременной помощи на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет в размере 10 000 рублей;
  • предоставление выплаты на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания;
  • подготовка специалистов, которые будут консультировать беременных женщин в кризисной ситуации. Главная цель — сохранить будущему ребенку жизнь.

В проект «Многодетная семья» заложено на год свыше 1,1 млрд рублей:

  • региональный материнский (семейный) капитал на третьего и последующих детей в размере 100 тысяч рублей;
  • льготы по проезду и оплате ЖКУ, выплату на школьную и спортивную форму.
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