В 2025 году на поддержку семей в Тюменской области выделены миллиарды рублей

Posted 26 февраля, 08:23
Published 26 февраля, 08:23
Modified 3 марта, 19:13
Updated 3 марта, 19:13
Защита материнства и детства, поддержка и укрепление семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Кроме федеральных, в регионе действуют собственные меры поддержки, которые помогают обеспечивать в семьях необходимые условия для полноценного воспитания, здорового и развития детей.
«Меры поддержки действуют в рамках нового нацпроекта „Семья“. В него вошли пять наших тюменских программ. Реализуя их, поддержим не только семьи с детьми, особенно многодетные, но и наше старшее поколение», — пояснил глава региона.
Новый национальный проект «Семья» стартовал 1 января 2025 года и стал продолжением национального проекта «Демография». В него включены региональные проекты «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение» и «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Поддержка семьи» и «Многодетная семья».
На реализацию проекта «Поддержка семьи» в 2025 году выделено около 900 млн рублей:
В проект «Многодетная семья» заложено на год свыше 1,1 млрд рублей: