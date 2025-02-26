Тюменцы массово отказываются от кредитов

Posted 26 февраля, 12:04
Published 26 февраля, 12:04
Modified 26 февраля, 12:06
Updated 26 февраля, 12:06
В январе 2025 года жители Тюменской области взяли на 14% меньше кредитов, чем в декабре 2024 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро. А общая сумма оформленных займов упала на 38% за месяц.
«За январь 2025 года количество взятых кредитов составило 33,42 тыс., объем займов — 6,01 млрд рублей. В декабре 2024 года жители Тюменской области взяли 38,77 тыс. кредитов на общую сумму 9,67 млрд рублей», — приводит данные издание «Вслух».
Тюменская область оказалась на 22-м месте в стране по объему займов. Всего россияне взяли в банках 2,74 млн кредитов в январе. Сумма всех договоров превысила 475,12 млрд рублей, что стало самым низким уровнем кредитования за последние несколько лет.
Как писал «Наш Город», предприниматели в Тюменской области перестали брать кредиты на развитие бизнеса. Многие предпочли продать свое дело. Эксперты назвали высокие ставки основной причиной снижения спроса на кредиты.