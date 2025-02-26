Тюменской области предсказали критическую ситуацию из-за паводка

Напомним, специалисты в Тюменской области высчитали, что уровень воды в реках Тобол, Иртыш и Ишим будет очень высоким в конце апреля на юге области и в середине мая — на севере области. Под угрозу затопления попали 194 населенных пункта в регионе, а также 14 СНТ.