Тюменской области предсказали критическую ситуацию из-за паводка

Posted 26 февраля, 10:42
Published 26 февраля, 10:42
Modified 26 февраля, 10:44
Updated 26 февраля, 10:44
Перелив на казахстанском водохранилище не прекращался всю зиму, и улучшения ситуации не предвидится.
«В отношении Тобола, Ишима и Иртыша: водохранилища на данных реках на территории Казахстана по данным РГП „Казгидромет“ остаются заполненными на величину, превышающую прошлогоднее значение», — отметили специалисты.
Казахстанские синоптики также сообщили, что мощные снегопады в январе привели к превышению нормы выпавших осадков на 15-41%. Благодаря небольшому периоду морозов после аномально теплой зимы почва везде промерзла, а значит, не сможет впитать много влаги во время половодья.
«Данные обстоятельства могут способствовать осложнению гидрологической обстановки в период развития и прохождения весеннего половодья в конце марта — апреле 2025 года на территории России в бассейнах Ишима и Иртыша (Тюменская и Омская области)», — говорится в прогнозе.