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Posted 26 февраля, 10:42

Published 26 февраля, 10:42

Modified 26 февраля, 10:44

Updated 26 февраля, 10:44

Тюменской области предсказали критическую ситуацию из-за паводка

Тюменской области предсказали критическую ситуацию из-за паводка

26 февраля 2025, 10:42
Фото: Изображение Midjourney.
Гидрометцентр России опубликовал прогноз весенней паводковой ситуации в стране. Самыми уязвимыми для наводнений оказались Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. А в Тюменской и Омской областях ситуация может оказаться критической.

Перелив на казахстанском водохранилище не прекращался всю зиму, и улучшения ситуации не предвидится.

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«В отношении Тобола, Ишима и Иртыша: водохранилища на данных реках на территории Казахстана по данным РГП „Казгидромет“ остаются заполненными на величину, превышающую прошлогоднее значение», — отметили специалисты.

Казахстанские синоптики также сообщили, что мощные снегопады в январе привели к превышению нормы выпавших осадков на 15-41%. Благодаря небольшому периоду морозов после аномально теплой зимы почва везде промерзла, а значит, не сможет впитать много влаги во время половодья.

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«Данные обстоятельства могут способствовать осложнению гидрологической обстановки в период развития и прохождения весеннего половодья в конце марта — апреле 2025 года на территории России в бассейнах Ишима и Иртыша (Тюменская и Омская области)», — говорится в прогнозе.

Напомним, специалисты в Тюменской области высчитали, что уровень воды в реках Тобол, Иртыш и Ишим будет очень высоким в конце апреля на юге области и в середине мая — на севере области. Под угрозу затопления попали 194 населенных пункта в регионе, а также 14 СНТ.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Паводок#Наводнение
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