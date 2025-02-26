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Posted 26 февраля, 03:20

Published 26 февраля, 03:20

Modified 26 февраля, 03:22

Updated 26 февраля, 03:22

Тюменский ТЭК переведут в усиленную защиту от терактов и диверсий дронов

Тюменский ТЭК переведут в усиленную защиту от терактов и диверсий дронов

26 февраля 2025, 03:20
Фото: nashgorod.ru.
По поручению губернатора Александра Моора объекты ТЭК в регионе необходимо защитить в целях обеспечения безопасности местных жителей.

Власти Тюменской области намерены принять дополнительные меры безопасности для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от террористических актов и диверсий, осуществляемых с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее распоряжение было дано губернатором области Александром Моором в ходе заседания региональной Антитеррористической комиссии. Губернатор акцентировал внимание на острой необходимости усиления охраны объектов ТЭК от возможных террористических атак и диверсий с применением дронов для обеспечения безопасности населения.

В информационном центре правительства отметили, что требования в области антитеррористической защиты объектов должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

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Ранее «Наш город» писал, что губернатор Александр Моор предупредил население о намерении использовать коптеры в целях получения данных о продвижении паводка.

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