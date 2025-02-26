Тюменский ТЭК переведут в усиленную защиту от терактов и диверсий дронов

Posted 26 февраля, 03:20
Published 26 февраля, 03:20
Modified 26 февраля, 03:22
Updated 26 февраля, 03:22
Власти Тюменской области намерены принять дополнительные меры безопасности для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от террористических актов и диверсий, осуществляемых с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Соответствующее распоряжение было дано губернатором области Александром Моором в ходе заседания региональной Антитеррористической комиссии. Губернатор акцентировал внимание на острой необходимости усиления охраны объектов ТЭК от возможных террористических атак и диверсий с применением дронов для обеспечения безопасности населения.
В информационном центре правительства отметили, что требования в области антитеррористической защиты объектов должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Ранее «Наш город» писал, что губернатор Александр Моор предупредил население о намерении использовать коптеры в целях получения данных о продвижении паводка.