Тюменский ТЭК переведут в усиленную защиту от терактов и диверсий дронов

Соответствующее распоряжение было дано губернатором области Александром Моором в ходе заседания региональной Антитеррористической комиссии. Губернатор акцентировал внимание на острой необходимости усиления охраны объектов ТЭК от возможных террористических атак и диверсий с применением дронов для обеспечения безопасности населения.