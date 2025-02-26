Тюменский молочный завод «Абсолют» опроверг обвинение в фальсификате

Posted 26 февраля, 05:20
Published 26 февраля, 05:20
Modified 26 февраля, 05:22
Updated 26 февраля, 05:22
Представители молочного завода «Абсолют» опровергли сведения, опубликованные Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, касающиеся производства фальсифицированной продукции в регионе.
Производитель предоставил протоколы проверок выполненных двумя независимыми лабораториями. 29 ноября 2024 года завод «Абсолют» сдал пробу в лабораторию Россельхознадзора в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». В результатах исследований указано, что в образцах молока 3,2% жирности объемом 0,9 л. не выявлено присутствие стеринов, включая бета-ситостерин.
Таким образом, результат испытаний доказал полное соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасной пищевой продукции», передает РБК Тюмень.
Ранее межрегиональное управление Россельхознадзора через свою пресс-службу сообщили о том, что 5,7 тонны молока, выпущенного молочным заводом «Абсолют», не соответствуют стандартам качества. Ведомство уточнило, что экспертиза проводилась в филиалах подведомственного учреждения «ВНИИЗЖ» в Москве и Свердловской области.
Ранее «Наш город» писал, что продукция ООО «Молочный завод „Абсолют“ и ООО „Масленкино“ признана фальсификатом.