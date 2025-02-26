Тюменский молочный завод «Абсолют» опроверг обвинение в фальсификате

Производитель предоставил протоколы проверок выполненных двумя независимыми лабораториями. 29 ноября 2024 года завод «Абсолют» сдал пробу в лабораторию Россельхознадзора в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». В результатах исследований указано, что в образцах молока 3,2% жирности объемом 0,9 л. не выявлено присутствие стеринов, включая бета-ситостерин.