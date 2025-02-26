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Posted 26 февраля, 05:20

Published 26 февраля, 05:20

Modified 26 февраля, 05:22

Updated 26 февраля, 05:22

Тюменский молочный завод «Абсолют» опроверг обвинение в фальсификате

Тюменский молочный завод «Абсолют» опроверг обвинение в фальсификате

26 февраля 2025, 05:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Москва
Молочный завод «Абсолют» предоставил результаты лабораторных исследований, в которых не выявлено присутствие стеринов и бета-ситостерина.

Представители молочного завода «Абсолют» опровергли сведения, опубликованные Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, касающиеся производства фальсифицированной продукции в регионе.

Производитель предоставил протоколы проверок выполненных двумя независимыми лабораториями. 29 ноября 2024 года завод «Абсолют» сдал пробу в лабораторию Россельхознадзора в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». В результатах исследований указано, что в образцах молока 3,2% жирности объемом 0,9 л. не выявлено присутствие стеринов, включая бета-ситостерин.

Таким образом, результат испытаний доказал полное соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасной пищевой продукции», передает РБК Тюмень.

Ранее межрегиональное управление Россельхознадзора через свою пресс-службу сообщили о том, что 5,7 тонны молока, выпущенного молочным заводом «Абсолют», не соответствуют стандартам качества. Ведомство уточнило, что экспертиза проводилась в филиалах подведомственного учреждения «ВНИИЗЖ» в Москве и Свердловской области.

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Ранее «Наш город» писал, что продукция ООО «Молочный завод „Абсолют“ и ООО „Масленкино“ признана фальсификатом.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Москва#Свердловская область#Россельхознадзор#Тюменский молочный завод#Абсолют
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