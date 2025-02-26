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Posted 26 февраля, 16:13

Published 26 февраля, 16:13

Modified 26 февраля, 16:15

Updated 26 февраля, 16:15

Тюменских дачников на два дня оставят без света

Тюменских дачников на два дня оставят без света

26 февраля 2025, 16:13
Фото: 1MI.
Энергетики отключат электричество в дачных кооперативах вокруг Тюмени. Жителей предупредили, что работы продлятся два дня. Называем адреса, попавшие под отключения.

Электроснабжение ограничат 27 и 28 февраля в дачных поселках Тюмени и Тюменского района. В это время энергетики будут подключать к подстанциям новые кабельные линии.

«График временных отключений: 27 февраля от СНТ Солнечная поляна до СНТ Виктория-1; 28 февраля СНТ Березняки, поселок Славянский двор, дома в районе ул. В. Остаркова», — перечислили в информцентре правительства Тюменской области.
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Энергетики проложили под землей 16 км кабеля большого сечения, что позволит повысить надежность электроснабжения. Также потребители получат по новым линиям электропередачи дополнительно 25 мегаватт мощности.

Ранее тюменцев предупредили о помехах в телевещании из-за солнечной активности. Возмущения на Солнце будут действовать на земные системы почти месяц.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Электричество#СНТ
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