Тюменских дачников на два дня оставят без света

Posted 26 февраля, 16:13
Published 26 февраля, 16:13
Modified 26 февраля, 16:15
Updated 26 февраля, 16:15
Электроснабжение ограничат 27 и 28 февраля в дачных поселках Тюмени и Тюменского района. В это время энергетики будут подключать к подстанциям новые кабельные линии.
«График временных отключений: 27 февраля от СНТ Солнечная поляна до СНТ Виктория-1; 28 февраля СНТ Березняки, поселок Славянский двор, дома в районе ул. В. Остаркова», — перечислили в информцентре правительства Тюменской области.
Энергетики проложили под землей 16 км кабеля большого сечения, что позволит повысить надежность электроснабжения. Также потребители получат по новым линиям электропередачи дополнительно 25 мегаватт мощности.
Ранее тюменцев предупредили о помехах в телевещании из-за солнечной активности. Возмущения на Солнце будут действовать на земные системы почти месяц.