Тысяча тюменцев смогут заработать на общественных работах в 2025 году

По результатам реализации мероприятия наиболее востребованными видами общественных работ в 2024 году стали: благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики и спорта, социальной политики, благоустройство, озеленение и очистка парков, зон отдыха и туризма, организация досуга детей в учреждениях образования, культуры, молодежной политики и спорта, социальной политики, выполнение неквалифицированных работ на предприятиях торговли и общественного питания.