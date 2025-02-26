Тысяча тюменцев смогут заработать на общественных работах в 2025 году

Posted 26 февраля, 05:45
Published 26 февраля, 05:45
Modified 3 марта, 20:24
Updated 3 марта, 20:24
Всего в списке представлено 234 вида общественных работ. Участие зарегистрированных в органах службы занятости граждан в оплачиваемых общественных работах дает дополнительный заработок, сохраняет социальную активность и уверенность в собственных силах, а также помогает продолжать поиск постоянной работы.
Работодатель может подбирать, при необходимости, работников на постоянную работу из числа ищущих работу граждан, хорошо зарекомендовавших себя в период участия в общественных работах.
В прошлом году было заключено 276 договоров о сотрудничестве по организации оплачиваемых общественных работ с организациями различных форм собственности. Трудоустроено более 1 110 человек, в том числе 534 безработных граждан.
По результатам реализации мероприятия наиболее востребованными видами общественных работ в 2024 году стали: благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики и спорта, социальной политики, благоустройство, озеленение и очистка парков, зон отдыха и туризма, организация досуга детей в учреждениях образования, культуры, молодежной политики и спорта, социальной политики, выполнение неквалифицированных работ на предприятиях торговли и общественного питания.