Центр компетенций помогает тюменским предприятиям вывести бизнес на новый уровень

Posted 26 февраля, 12:08
Published 26 февраля, 12:08
Modified 3 марта, 19:49
Updated 3 марта, 19:49
Экспертный анализ и поддержка на всех этапах оптимизации позволяет предпринимателям сократить затраты, увеличить объемы производства.
«Наша задача — создать условия для внедрения современных подходов к управлению производственными процессами. Мы сопровождаем предприятия на всех этапах, начиная с диагностики и заканчивая реализацией конкретных улучшений, что позволяет бизнесу эффективно адаптироваться к современным вызовам», — пояснил руководитель Регионального центра компетенций Алексей Воронцов.
Отметим, повышение производительности труда на предприятии необходимо для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством уже пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.