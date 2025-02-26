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Posted 26 февраля, 12:08

Published 26 февраля, 12:08

Modified 3 марта, 19:49

Updated 3 марта, 19:49

Центр компетенций помогает тюменским предприятиям вывести бизнес на новый уровень

Центр компетенций помогает тюменским предприятиям вывести бизнес на новый уровень

26 февраля 2025, 12:08
Фото: 1MI.
В С 2019 года более 100 компаний Тюменской области смогли оптимизировать процессы при поддержке регионального центра компетенций. О преимуществах сотрудничества предпринимателей с экспертами РЦК рассказали в Информационном центре правительства региона.

Экспертный анализ и поддержка на всех этапах оптимизации позволяет предпринимателям сократить затраты, увеличить объемы производства.

«Наша задача — создать условия для внедрения современных подходов к управлению производственными процессами. Мы сопровождаем предприятия на всех этапах, начиная с диагностики и заканчивая реализацией конкретных улучшений, что позволяет бизнесу эффективно адаптироваться к современным вызовам», — пояснил руководитель Регионального центра компетенций Алексей Воронцов.

Отметим, повышение производительности труда на предприятии необходимо для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством уже пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.

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