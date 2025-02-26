Рок, рэп и бессмертные хиты: афиша лучших концертов в Тюмени на март

Posted 26 февраля, 10:24
Published 26 февраля, 10:24
Modified 26 февраля, 10:48
Updated 26 февраля, 10:48
Мы подготовили подробную афишу с информацией о сольных исполнителях и музыкальных коллективах, стендап-комике и шоу с легендарными рок-хитами.
29 марта в 19:00 часов на сцене Тюменской филармонии выступит группа «Любэ», чьи песни с 1989 года занимают верхние строчки российских хит-парадов и всегда звучат актуально. Пластинка с дебютным альбомом группы «Атас» стала самой продаваемой среди отечественных грампластинок за 1992 год.
Коллектив создавался как патриотическая рок-группа, в творчестве которой городские романсы пересекаются с фольклором, военными песнями, бардовской музыкой. Чувство вкуса позволяет артистам не переходить грань между посконной «народностью» и пёстрой агиткой. Это одна из причин того, что «Любэ» — один из самых востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. Именно в творчестве этого коллектива можно увидеть всю Россию «от Волги до Енисея».
Стоимость билетов на единственный концерт в Тюмени составляла от 5 000 до 10 000 рублей. На момент публикации в продаже осталось шесть свободных мест.
Легенды отечественного рока представят новую программу «Один на один» в Тюмени 11 марта в СК «Центральный». Для зрителей прозвучат как песни, ставшие визитной карточкой группы: «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние», так и песни из нового альбома, который тоже называется «Один на один». Шоу дополнят видеоряды и лазерная инсталляция.
Концерт начнется в 19:00 часов. Цена билетов от 3 000 до 5 300 рублей.
Музыканты выступят перед тюменцами 6 и 9 марта в ДК «Железнодорожник».
«Бутырку» называют отдельным явлением в российской музыке. Артисты покорили сердца слушателей песнями в стиле русского шансона и городских романсов. Состав команды с 2001 года несколько раз менялся, но звучание, вокал и эстетика текстов Олега Симонова остаются неизменными.
В четверг 6 марта концерт начнется в 19:00 часов, в воскресенье 9 марта — в 18:00 часов. Билеты можно купить за 2 300 — 3 800 рублей. На первый концерт в продаже осталась примерно треть билетов, на второй — четверть мест еще свободна. Самые дорогие билеты уже раскуплены.
Тюменцы смогут увидеть программу «Вам, любимые!» накануне Международного женского дня — 7 марта в большом зале ДК «Нефтяник».
Артисты подготовили концерт-поздравление для лучшей половины человечества, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Со сцены прозвучат проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках. Зрителям обещают фейерверк эмоций и настоящее шоу.
Концерт начнется в 19:00 часов для тех, кто готов заплатить 5 000 — 10 000 рублей за пропуск в зал. В продаже еще остались билеты!
Осенью 2024 года группа выпустила четвёртый студийный альбом под названием «Перевоплотиться». То же название носит программа, которую увидят тюменцы 21 марта в 19:00 часов в Глав-клубе. Это бывший Дом культуры на ул. Максима Горького, 44/3.
Альбом записывали музыканты из основного состава Zoloto. Некоторые композиции отличают соло партии или джем внутри известных всем песен. Организаторы обещают акустический блок внутри концерта, который подарит зрителям настоящий катарсис.
Билеты можно купить за 2 000 — 5 000 рублей.
В зависимости от проекта рэпер Вячеслав Машнов использует разные псевдонимы, самые известные из которых Слава КПСС, Гнойный и Бутер Бродский. Машнов знаменит как основатель контркультурной формации «Антихайп» и автор циничных пародий и обличительных диссов. Знатоки считают его одним из самых сильных и разговорчивых баттл-рэперов, которые читают на русском языке.
Убедиться в этом можно 2 марта в 19:00 часов в Глав-клубе. Цена билета от 1 790 до 5 600 рублей.
Маленькая звезда российской поп-сцены приедет в Тюмень в рамках первого сольного тура «ЛП–шоу». Кумир молодежи исполнит свои хиты «Умка», «ЛП», «Купи пёсика» и новые песни.
Большой сольный концерт состоится 13 марта в ДК «Нефтяник». Начало в 19:00 часов. Билет можно купить за 3 300 рублей.
Концерт итальянского оперного и эстрадного певца состоится 13 марта в концертном зале Тюменской филармонии. Артист будет выступать с симфоническим оркестром, что позволит раскрыть самые смелые оттенки его голоса. Зрителям обещают море эмоций благодаря уникальному тембру голоса, итальянского обаянию певца и популярным композициям в программе вечера.
Начало концерта в 19:00 часов. Билеты обойдутся в 4 600 — 10 000 рублей.
Артисты представят шоу «Богемская рапсодия» в сопровождении симфонического оркестра 28 марта в большом зале ДК «Нефтяник». Организаторы подчеркивают, что у шоу нет аналогов и оно уже покорило сердца тысяч россиян. Зрителям обещают ни с чем не сравнимое многоголосие вокалистов, виртуозное исполнение гитарных партий и мощную ритм-секцию. А главное — живой звук!
Услышать легендарные хиты QUEEN можно в 19:00 часов. Стоимость билетов составляет от 3 100 до 4 300 рублей. Самые дорогие билеты раскуплены, остались места в амфитеатре и партере.
Therr Maitz — летучий музыкальный отряд, шагнувший далеко за пределы отечественного шоу-бизнеса. Therr Maitz стали законодателями моды в отечественной музыке, они привили россиянам любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Каждый концерт группы — уникальное событие, которое сочетает электронику и пышные симфонические аранжировки.
Услышать музыкальные эксперименты можно 17 марта в концертном зале Тюменской филармонии. Начало в 19:00 часов для тех, кто не пожалеет 4 800 — 12 000 рублей на билеты.
Певец выступит перед тюменцами 31 марта в концертном зале Тюменской филармонии. Каждое выступление вызывает непередаваемый шквал эмоций у зрителей благодаря искренности и энергетике, идущим со сцены. Концерт станет сочетанием вокальных и инструментальных импровизаций, визуальных спецэффектов — одним словом, идеальным шоу.
Услышать сильнейший вокал Панайотова можно в 19:00 часов. Стоимость билетов от 1 800 до 5 000 рублей.
Музыканты обещают устроить незабываемый праздник 30 марта в ресторане «Максимилианс». Организаторы напомнили, что тексты песен коллектива мгновенно разлетаются на цитаты, а песни регулярно оказываются в ротации ведущих радиостанций. Творчество группы понятно любой аудитории: на концерте можно увидеть студентов-модников и суровых мужчин, фотомоделей и футбольных фанатов. И все они хором поют любимые песни.
Всласть поорать под музыку можно в 20:00 часов, заплатив за вход от 2 000 до 3 500 рублей.
13 марта в Тюмень приедет резидент Stand Up на ТНТ Павел Дедищев. Дерзкий, харизматичный и самобытный комик из Курска привезет новую программу, где будет еще больше нестандартных шуток и неожиданных сюжетных линий. Все свои монологи артист строит на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни. Поэтому каждый зритель, независимо от места жительства и статуса, сможет узнать в этих рассказах себя.
Проверить свое чувство юмора можно в 19:00 часов в ДК «Железнодорожник». Стоимость билетов от 1 600 до 3 800 рублей.