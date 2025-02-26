Рок, рэп и бессмертные хиты: афиша лучших концертов в Тюмени на март

Коллектив создавался как патриотическая рок-группа, в творчестве которой городские романсы пересекаются с фольклором, военными песнями, бардовской музыкой. Чувство вкуса позволяет артистам не переходить грань между посконной «народностью» и пёстрой агиткой. Это одна из причин того, что «Любэ» — один из самых востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. Именно в творчестве этого коллектива можно увидеть всю Россию «от Волги до Енисея».