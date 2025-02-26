Приложением «Телемед-72» пользуются уже свыше 700 тысяч тюменцев

Posted 26 февраля, 14:59
Published 26 февраля, 14:59
Modified 3 марта, 18:31
Updated 3 марта, 18:31
Сейчас приложение объединяет несколько популярных функций:
Также в приложении пациент с помощью телемедицинской консультации может связаться с врачом и уточнить информацию по лечению. Функционал полезен и для врачей: они могут обмениваться с коллегами мнением о лечении.
«В 2024 году жители региона воспользовались функцией онлайн-консультации порядка 21 тысяч раз», — отметили в ведомстве.
Скачать приложение «Телемед-72» можно по ссылкам:
Напоминаем, что скачать приложение Телемед-72 можно в RuStore, Google Play, и AppStore.
Доступность и качество медицинского обслуживания в Тюменской области регулируется нацпроектом «Здравоохранение». Большой вклад в развитие регионального здравоохранения также вносит нацпроект «Цифровизация» и одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.