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Posted 26 февраля, 14:59

Published 26 февраля, 14:59

Modified 3 марта, 18:31

Updated 3 марта, 18:31

Приложением «Телемед-72» пользуются уже свыше 700 тысяч тюменцев

Приложением «Телемед-72» пользуются уже свыше 700 тысяч тюменцев

26 февраля 2025, 14:59
Фото: Изображение Midjourney.
Приложение «Телемед-72» набирает все большую популярность. На сегодня в мобильном сервисе зарегистрировано уже более 700 тысяч пользователей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Сейчас приложение объединяет несколько популярных функций:

  • запись на прием к врачу;
  • вызов врача на дом;
  • просмотр медицинской карты.

Также в приложении пациент с помощью телемедицинской консультации может связаться с врачом и уточнить информацию по лечению. Функционал полезен и для врачей: они могут обмениваться с коллегами мнением о лечении.

«В 2024 году жители региона воспользовались функцией онлайн-консультации порядка 21 тысяч раз», — отметили в ведомстве.

Скачать приложение «Телемед-72» можно по ссылкам:

Напоминаем, что скачать приложение Телемед-72 можно в RuStore, Google Play, и AppStore.

Доступность и качество медицинского обслуживания в Тюменской области регулируется нацпроектом «Здравоохранение». Большой вклад в развитие регионального здравоохранения также вносит нацпроект «Цифровизация» и одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.

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