Новые проекты для Тюменской области определит Росатом

Posted 26 февраля, 04:57
Published 26 февраля, 04:57
Modified 26 февраля, 04:59
Updated 26 февраля, 04:59
25 февраля заместитель гендиректора «Росатома» по развитию производственных систем, Сергей Обозов, заявил о намерении компании совместно с правительством Тюменской области выбрать проекты для реализации в регионе.
В ходе совещания по вопросам внедрения программы «Эффективный регион», проходившего под руководством губернатора области Александра Моора, Обозов поделился планами по разработке современных технологий бережливого производства, об этом передает ТАСС.
«Мы обсудили с губернатором необходимость создания в регионе более мощного проектного офиса, укомплектованного примерно десятью специалистами. Мы готовы обучить их, передать свой опыт, чтобы они в будущем могли самостоятельно выполнять нашу работу», — подчеркнул Обозов.
Также он высоко отметил работу правительства во время знакомства с достижениями Тюменской области в сфере здравоохранения, образования, борьбе с лесными пожарами и другими направлениями.
Правительство Тюменской области выделит 240 млн рублей на реализацию проекта по доступной чистой воде. Эта мера будет оказана жителям небольших поселений региона.