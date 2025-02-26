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Posted 26 февраля, 04:57

Published 26 февраля, 04:57

Modified 26 февраля, 04:59

Updated 26 февраля, 04:59

Новые проекты для Тюменской области определит Росатом

Новые проекты для Тюменской области определит Росатом

26 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI.
Росатом предлагает открыть в Тюменской области проектный офис. Уже осенью текущего года будут определены новые проекты.

25 февраля заместитель гендиректора «Росатома» по развитию производственных систем, Сергей Обозов, заявил о намерении компании совместно с правительством Тюменской области выбрать проекты для реализации в регионе.

В ходе совещания по вопросам внедрения программы «Эффективный регион», проходившего под руководством губернатора области Александра Моора, Обозов поделился планами по разработке современных технологий бережливого производства, об этом передает ТАСС.

«Мы обсудили с губернатором необходимость создания в регионе более мощного проектного офиса, укомплектованного примерно десятью специалистами. Мы готовы обучить их, передать свой опыт, чтобы они в будущем могли самостоятельно выполнять нашу работу», — подчеркнул Обозов.

Также он высоко отметил работу правительства во время знакомства с достижениями Тюменской области в сфере здравоохранения, образования, борьбе с лесными пожарами и другими направлениями.

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Правительство Тюменской области выделит 240 млн рублей на реализацию проекта по доступной чистой воде. Эта мера будет оказана жителям небольших поселений региона.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Образование#Здравоохранение#Александр Моор#Губернатор#Бережливое производство#Правительство
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