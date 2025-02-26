nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 12:33

Published 26 февраля, 12:33

Modified 26 февраля, 12:36

Updated 26 февраля, 12:36

Тюменские автоинспекторы нашли мигранта в багажнике автомобиля

Не хватило места: на тюменской трассе остановили машину с мигрантом в багажнике

26 февраля 2025, 12:33
Фото: 1MI.

Тюменские автоинспекторы нашли мигранта в багажнике автомобиля

Один из водителей решил максимально использовать пространство автомобиля и устроил посадочное место в багажнике. Предприимчивого автолюбителя поймали на тюменской трассе в Уватском районе.

Инспекторы Госавтоинспекции Тюменской области остановили микроавтобус для проверки на 437-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль оказался буквально под завязку полон мигрантов.

Свадьбы на поток: в Тюмени накрыли искавшую фиктивных жен для мигрантов ОПГ
Узнать подробнее
«Этот пассажир проехал в багажнике минивена несколько сотен километров. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей в автомобиле», — рассказали в областной ГАИ.
Фото: ГАИ ТО

Автомобиль направлялся к границе с Республикой Казахстан. Законность пребывания одного из иностранцев в России вызвала вопросы. Этот пассажир доставлен в отдел полиции для проверки.

Дефицит кадров в Тюменской области пошел на убыль
Узнать подробнее

Напомним, тюменские автоинспекторы задержали нелегалов на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. У водителя было поддельное водительское удостоверение, а трое его пассажиров нарушили правила нахождения на территории РФ.

Читайте также:
Тюменская ГАИ ограничила движение на двух трассах из-за ледяной коркиВ тюменском селе «Лада» переехала лежавшего на дороге человека«Ты — мямля в зеленом костюме!» Тюменка заняла место для инвалидов и закатила скандал
#Марина Коржина#Происшествия#Транспорт#Тюменская область#Мигранты#Трасса#ДПС#Уватский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика