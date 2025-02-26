Не хватило места: на тюменской трассе остановили машину с мигрантом в багажнике

Posted 26 февраля, 12:33
Published 26 февраля, 12:33
Modified 26 февраля, 12:36
Updated 26 февраля, 12:36
Инспекторы Госавтоинспекции Тюменской области остановили микроавтобус для проверки на 437-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль оказался буквально под завязку полон мигрантов.
«Этот пассажир проехал в багажнике минивена несколько сотен километров. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей в автомобиле», — рассказали в областной ГАИ.
Автомобиль направлялся к границе с Республикой Казахстан. Законность пребывания одного из иностранцев в России вызвала вопросы. Этот пассажир доставлен в отдел полиции для проверки.
Напомним, тюменские автоинспекторы задержали нелегалов на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. У водителя было поддельное водительское удостоверение, а трое его пассажиров нарушили правила нахождения на территории РФ.