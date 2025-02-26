Мошенники на сайтах знакомств: как распознать и обезопасить себя

Posted 26 февраля, 10:56
Published 26 февраля, 10:56
Modified 26 февраля, 10:58
Updated 26 февраля, 10:58
Клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева рассказала, какие схемы чаще всего используют злоумышленники на сайтах знакомств, какие модели поведения могут использовать и как их легче всего вычислить.
Мошенник создает фальшивый профиль на сайте, чтобы инициировать романтическое общение. Через определенное время, завоевав ваше доверие, он начинает просить деньги на якобы срочные нужды:
Иногда мошенники сообщают о форс-мажорных ситуациях, требующих немедленной денежной помощи: потеря документов или задержание полицией.
Мошенники, манипулируя эмоциями жертвы, стремятся вызвать сочувствие, чтобы вы сами отдали ему деньги.
«Цель такой схемы — получение финансовой выгоды. Пример: вы общаетесь с человеком, который представляется успешным бизнесменом, находящимся в длительной командировке. Он рассказывает трогательные истории о своей жизни, делится мечтами и целями. Постепенно вы начинаете чувствовать эмоциональную привязанность. Спустя время он сообщает, что попал в сложную ситуацию: потерял кошелек, заболел и нуждается в деньгах на лечение, или его задержали таможенники. Вас просят перевести небольшую сумму, чтобы решить проблему. Однако после перевода денег связь прерывается», — пояснила Ксения Савельева.
Этот метод направлен на кражу персональных данных и финансов. Мошенники создают поддельный аккаунт, используя фотографию привлекательной личности. В процессе общения они всячески пытаются узнать:
Далее они могут предложить перейти на другой сайт или мессенджер. Для перехода система потребует от вас ввести личные данные или банковские реквизиты для подтверждения аккаунта.
Личные данные затем используются мошенниками для кражи денег с карт или взлома других ваших учетных записей.
Этот сценарий предполагает создание интимного общения между жертвой и мошенником посредством видеозвонков или обмена откровенными фотографиями.
Получив такой компромат, преступники начинают шантажировать жертву, угрожая опубликовать материалы, если она не заплатит выкуп.
Основной мотив мошенников — финансовая выгода. Люди становятся уязвимыми, когда испытывают сильные эмоции (влюбленность, сострадание), и именно на это рассчитывают злоумышленники.
Часто жертвами становятся одинокие или эмоционально зависимые люди, которым легче поверить в искренность собеседника.
Распознавание мошенников требует внимательности и критического мышления. Как избежать обмана, рассказали наши эксперты: клинический психолог и психотерапевтом Ксенией Савельевой, а также директором по продукту в дейтинг-сервисе Twinby Дарья Лещикова.
Подозрительно красивые фотографии, словно взятые из гламурного журнала, часто указывают на мошеннический аккаунт. Используйте сервисы для проверки изображений, чтобы убедиться, что фотография оригинальная:
Ксения Савельева и Дарья Лещикова отмечают, что слишком идеальные фотографии, где нет естественных недостатков, могут быть признаком использования дипфейков.
Важно проверять фото через обратный поиск изображений, чтобы исключить фальшивку.
Обратите внимание на странности в поведении. Например, собеседник внезапно просит деньги или проявляет чрезмерную заботу о вас, хотя вы едва познакомились. Мужчина пишет женщине комплименты, а спустя пару часов внезапно просит денег на лечение больного ребенка. Если человек кажется слишком идеальным или навязчиво добрым, стоит насторожиться. Настоящие отношения строятся постепенно, а не мгновенно, подчеркивает Ксения Савельева.
Часто мошенники предлагают быстро перенести общение в сторонние мессенджеры (WhatsApp, Telegram и др.). Это может быть попыткой обойти меры безопасности сайта знакомств. В мессенджере он легко может попросить вас пройти по какой-нибудь ссылке — это будет чревато кражей персональных данных.
«Будьте осторожны с такими предложениями. Например, молодой человек предлагает продолжить общение в Telegram, чтобы „удобнее общаться“, „больше времени проводить вместе“ и т. п. Однако, после перехода он просит вас пройти регистрацию на сомнительном сайте», — объяснила психотерапевт.
Если собеседник торопит события, уговаривая вас принять важное решение немедленно, скорее всего, это попытка манипуляции. Например, собеседник заявляет, что влюбился и готов жениться, но для этого ему нужно вернуть долг — и просит денег прямо сейчас.
По словам Ксении Савельевой, важно не поддаваться на спешку и не принимать решения под давлением. Дарья Лещикова также отмечает, что дипфейки будут говорить о любви с первого взгляда, о том, что «никогда ранее такое не испытывал». Однако, такие разговоры — явный признак мошенничества.
Мошенники практически никогда соглашаются на личные встречи, как подчеркивает Дарья Лещикова, предлагая разные отговорки вроде удаленности проживания, занятости, проблем со здоровьем. Настоящие отношения подразумевают личное знакомство, напоминает Ксения Савельева.
Общайтесь открыто, задавайте уточняющие вопросы. Если ваш собеседник уклоняется от ответов или повторяет одни и те же шаблонные фразы, это повод задуматься. Ксения Савельева подсказывает, что это может свидетельствовать о том, что человек использует заранее заготовленные тексты.
Виртуальный знакомый присылает вам ссылку на якобы интересный контент или приглашение зарегистрироваться на другом сайте. Как напоминает Ксения Савельева, никогда не переходите по ссылкам, если не уверены в их надежности.
«Вам могут прислать ссылку на якобы интересный контент или приглашение зарегистрироваться на другом сайте. Никогда не переходите по таким ссылкам, если не уверены в их надежности. Или незнакомый человек присылает ссылку на „интересный видеоролик“, но при попытке открыть её появляется окно с требованием ввода банковской карты», — предупреждает Ксения Савельева.
Искусственный интеллект, к большому сожалению, вывел мошенничество на новые высоты. Нечистые на руку умельцы стали активно создавать и использовать дипфейки — фальшивые голоса, фотографии и видеоизображения людей, которые легко можно принять за настоящие.
Как мошенники используют дипфейки на сайтах знакомств и как их распознать, рассказала директор по продукту в дейтинг-сервисе Twinby Дарья Лещикова:
«Мошенники создают поддельные аккаунты, которые выглядят очень реалистично и даже могут пройти автоматическую верификацию. Раньше для этих целей они использовали украденные фотографии реальных людей, и это можно было быстро вычислить. А сейчас они используют нейросети, которые генерируют фотографии, практически неотличимые от реальных. Стандартными методами проверки выявить подделку очень сложно».
Схема действий мошенников одинакова. С жертвой, которая отреагировала на красивую фотографию, начинается активная переписка.
Главная цель — установить эмоциональную связь и завоевать доверие. После этого следуют различные сценарии выманивания денег. Это могут быть прямые просьбы о финансовой помощи через какие-то легенды. Переписку на сайтах знакомств мошенники используют якобы для привлечения партнеров в некий выгодный инвестиционный проект. Но на самом деле просто крадут деньги. Доверчивый человек может потерять средства через ссылки, которыми делится собеседник. Они могут вести на порносайты, фишинговые страницы или подписки на платные услуги, пояснила Дарья Лещикова.
Распознать дипфейки — задача непростая, но есть несколько признаков, которые помогут выявить злоумышленников. Подробнее рассказала Дарья Лещикова:
В последние годы дипфейки стали серьезной проблемой для онлайн-знакомств. Технологии позволяют создавать реалистичные, но поддельные изображения, что упрощает мошенничество и обман пользователей. В ответ на это сервисы знакомств внедряют передовые методы защиты, используя ИИ:
О том, как именно платформы борются с фейковыми профилями, рассказывает эксперт.
«С увеличением числа дипфейков приложения для знакомств также совершенствуют способы борьбы с ними. Мы разрабатываем технологию для анализа живости лица и выявления поддельных изображений, чтобы выявлять ИИ-фотографии в профилях. Подключаем машинное обучение для анализа поведения пользователей, чтобы находить подозрительные схемы взаимодействия. Автоматические фильтры проверяют контент, черные списки и подозрительные никнеймы. И, конечно, мы много работаем вручную с поступающими жалобами пользователей и другими сложными случаями», — прокомментировала Дарья Лещикова.
Эксперты Ксения Савельева и Дарья Лещикова подчеркивают, что безопасность на сайтах знакомств зависит в первую очередь от бдительности самого пользователя. Будьте осторожны, не спешите доверять новым знакомым и проверяйте информацию. Если возникают подозрения, лучше сразу прекратить общение и обратиться в службу поддержки сайта, советуют специалисты.