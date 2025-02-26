Мошенники на сайтах знакомств: как распознать и обезопасить себя

Эксперты рассказали, как распознать мошенников на сайтах знакомств

Какие мошеннические схемы часто используют аферисты на сайтах знакомств «Романтический вымогатель» или создание фиктивных ситуаций Фишинговая схема Секс-вымогательство Кто в зоне риска на сайтах знакомств Как выявить мошенников на сайтах знакомств: советы экспертов Слишком идеальное фото профиля Несоответствие поведения или резкая смена тона общения Предложение перейти в другое приложение или мессенджер Ложная спешка Избегание личных встреч Уклонения от ответов, шаблонные фразы Рассылка подозрительных ссылок Внимание: дипфейки — новый инструмент мошенников на сайтах знакомств Как распознать дипфейки на сайтах знакомств? Как сайты знакомств борются с дипфейками?

Как ни грустно это признавать, но мошеннические схемы проникли во все важные сферы нашей жизни. И даже в таких личных аспектах, как дружба, приятельство и романтические отношения, нужно быть бдительными. Ведь аферисты активно используют сайты и приложения для знакомств в целях наживы.

Какие мошеннические схемы часто используют аферисты на сайтах знакомств Клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева рассказала, какие схемы чаще всего используют злоумышленники на сайтах знакомств, какие модели поведения могут использовать и как их легче всего вычислить. Клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева . Фото: saveleva.psy.tilda.ws «Романтический вымогатель» или создание фиктивных ситуаций Мошенник создает фальшивый профиль на сайте, чтобы инициировать романтическое общение. Через определенное время, завоевав ваше доверие, он начинает просить деньги на якобы срочные нужды: лечение;

билет домой;

помощь близким. Иногда мошенники сообщают о форс-мажорных ситуациях, требующих немедленной денежной помощи: потеря документов или задержание полицией. Мошенники, манипулируя эмоциями жертвы, стремятся вызвать сочувствие, чтобы вы сами отдали ему деньги. «Цель такой схемы — получение финансовой выгоды. Пример: вы общаетесь с человеком, который представляется успешным бизнесменом, находящимся в длительной командировке. Он рассказывает трогательные истории о своей жизни, делится мечтами и целями. Постепенно вы начинаете чувствовать эмоциональную привязанность. Спустя время он сообщает, что попал в сложную ситуацию: потерял кошелек, заболел и нуждается в деньгах на лечение, или его задержали таможенники. Вас просят перевести небольшую сумму, чтобы решить проблему. Однако после перевода денег связь прерывается», — пояснила Ксения Савельева. Фишинговая схема Этот метод направлен на кражу персональных данных и финансов. Мошенники создают поддельный аккаунт, используя фотографию привлекательной личности. В процессе общения они всячески пытаются узнать: данные банковских карт;

пароли от аккаунтов;

другую конфиденциальную информацию. Далее они могут предложить перейти на другой сайт или мессенджер. Для перехода система потребует от вас ввести личные данные или банковские реквизиты для подтверждения аккаунта. Личные данные затем используются мошенниками для кражи денег с карт или взлома других ваших учетных записей. Секс-вымогательство Этот сценарий предполагает создание интимного общения между жертвой и мошенником посредством видеозвонков или обмена откровенными фотографиями. Получив такой компромат, преступники начинают шантажировать жертву, угрожая опубликовать материалы, если она не заплатит выкуп. Мошенники на сайтах знакомств создают поддельный аккаунт, используя фотографию привлекательной личности . Фото: Изображение Midjourney Кто в зоне риска на сайтах знакомств Основной мотив мошенников — финансовая выгода. Люди становятся уязвимыми, когда испытывают сильные эмоции (влюбленность, сострадание), и именно на это рассчитывают злоумышленники. Часто жертвами становятся одинокие или эмоционально зависимые люди, которым легче поверить в искренность собеседника. Как выявить мошенников на сайтах знакомств: советы экспертов Распознавание мошенников требует внимательности и критического мышления. Как избежать обмана, рассказали наши эксперты: клинический психолог и психотерапевтом Ксенией Савельевой, а также директором по продукту в дейтинг-сервисе Twinby Дарья Лещикова. Слишком идеальное фото профиля Подозрительно красивые фотографии, словно взятые из гламурного журнала, часто указывают на мошеннический аккаунт. Используйте сервисы для проверки изображений, чтобы убедиться, что фотография оригинальная: Google Images; Яндекс.Картинки Ксения Савельева и Дарья Лещикова отмечают, что слишком идеальные фотографии, где нет естественных недостатков, могут быть признаком использования дипфейков. Важно проверять фото через обратный поиск изображений, чтобы исключить фальшивку. Несоответствие поведения или резкая смена тона общения Обратите внимание на странности в поведении. Например, собеседник внезапно просит деньги или проявляет чрезмерную заботу о вас, хотя вы едва познакомились. Мужчина пишет женщине комплименты, а спустя пару часов внезапно просит денег на лечение больного ребенка. Если человек кажется слишком идеальным или навязчиво добрым, стоит насторожиться. Настоящие отношения строятся постепенно, а не мгновенно, подчеркивает Ксения Савельева. Предложение перейти в другое приложение или мессенджер Часто мошенники предлагают быстро перенести общение в сторонние мессенджеры (WhatsApp, Telegram и др.). Это может быть попыткой обойти меры безопасности сайта знакомств. В мессенджере он легко может попросить вас пройти по какой-нибудь ссылке — это будет чревато кражей персональных данных. «Будьте осторожны с такими предложениями. Например, молодой человек предлагает продолжить общение в Telegram, чтобы „удобнее общаться“, „больше времени проводить вместе“ и т. п. Однако, после перехода он просит вас пройти регистрацию на сомнительном сайте», — объяснила психотерапевт. Часто мошенники на сайтах знакомств предлагают быстро перенести общение в сторонние мессенджеры . Фото: Изображение Midjourney Ложная спешка Если собеседник торопит события, уговаривая вас принять важное решение немедленно, скорее всего, это попытка манипуляции. Например, собеседник заявляет, что влюбился и готов жениться, но для этого ему нужно вернуть долг — и просит денег прямо сейчас. По словам Ксении Савельевой, важно не поддаваться на спешку и не принимать решения под давлением. Дарья Лещикова также отмечает, что дипфейки будут говорить о любви с первого взгляда, о том, что «никогда ранее такое не испытывал». Однако, такие разговоры — явный признак мошенничества. Избегание личных встреч Мошенники практически никогда соглашаются на личные встречи, как подчеркивает Дарья Лещикова, предлагая разные отговорки вроде удаленности проживания, занятости, проблем со здоровьем. Настоящие отношения подразумевают личное знакомство, напоминает Ксения Савельева. Уклонения от ответов, шаблонные фразы Общайтесь открыто, задавайте уточняющие вопросы. Если ваш собеседник уклоняется от ответов или повторяет одни и те же шаблонные фразы, это повод задуматься. Ксения Савельева подсказывает, что это может свидетельствовать о том, что человек использует заранее заготовленные тексты. Рассылка подозрительных ссылок Виртуальный знакомый присылает вам ссылку на якобы интересный контент или приглашение зарегистрироваться на другом сайте. Как напоминает Ксения Савельева, никогда не переходите по ссылкам, если не уверены в их надежности. «Вам могут прислать ссылку на якобы интересный контент или приглашение зарегистрироваться на другом сайте. Никогда не переходите по таким ссылкам, если не уверены в их надежности. Или незнакомый человек присылает ссылку на „интересный видеоролик“, но при попытке открыть её появляется окно с требованием ввода банковской карты», — предупреждает Ксения Савельева. Мошенники на сайтах знакомств редко соглашаются на личные встречи, предлагая разные отговорки . Фото: Изображение Midjourney Внимание: дипфейки — новый инструмент мошенников на сайтах знакомств Искусственный интеллект, к большому сожалению, вывел мошенничество на новые высоты. Нечистые на руку умельцы стали активно создавать и использовать дипфейки — фальшивые голоса, фотографии и видеоизображения людей, которые легко можно принять за настоящие. Как мошенники используют дипфейки на сайтах знакомств и как их распознать, рассказала директор по продукту в дейтинг-сервисе Twinby Дарья Лещикова: «Мошенники создают поддельные аккаунты, которые выглядят очень реалистично и даже могут пройти автоматическую верификацию. Раньше для этих целей они использовали украденные фотографии реальных людей, и это можно было быстро вычислить. А сейчас они используют нейросети, которые генерируют фотографии, практически неотличимые от реальных. Стандартными методами проверки выявить подделку очень сложно». Директор по продукту в дейтинг-сервисе Twinby Дарья Лещикова . Фото: Дарья Лещикова Схема действий мошенников одинакова. С жертвой, которая отреагировала на красивую фотографию, начинается активная переписка. Главная цель — установить эмоциональную связь и завоевать доверие. После этого следуют различные сценарии выманивания денег. Это могут быть прямые просьбы о финансовой помощи через какие-то легенды. Переписку на сайтах знакомств мошенники используют якобы для привлечения партнеров в некий выгодный инвестиционный проект. Но на самом деле просто крадут деньги. Доверчивый человек может потерять средства через ссылки, которыми делится собеседник. Они могут вести на порносайты, фишинговые страницы или подписки на платные услуги, пояснила Дарья Лещикова. Как распознать дипфейки на сайтах знакомств? Распознать дипфейки — задача непростая, но есть несколько признаков, которые помогут выявить злоумышленников. Подробнее рассказала Дарья Лещикова: у человека на фото нет внешних недостатков , черты лица яркие и четко симметричны, а фон размытый;

, черты лица яркие и четко симметричны, а фон размытый; мошенник никогда не согласится на видеозвонок в реальном времени или на встречу вживую ;

; дипфейки напористы и стараются быстро войти доверие к жертве, будут говорить о любви с первого взгляда ;

; заводят неожиданные разговоры о дорогих подарках и деньгах. Как сайты знакомств борются с дипфейками? В последние годы дипфейки стали серьезной проблемой для онлайн-знакомств. Технологии позволяют создавать реалистичные, но поддельные изображения, что упрощает мошенничество и обман пользователей. В ответ на это сервисы знакомств внедряют передовые методы защиты, используя ИИ: машинное обучение; ручную модерацию. О том, как именно платформы борются с фейковыми профилями, рассказывает эксперт. «С увеличением числа дипфейков приложения для знакомств также совершенствуют способы борьбы с ними. Мы разрабатываем технологию для анализа живости лица и выявления поддельных изображений, чтобы выявлять ИИ-фотографии в профилях. Подключаем машинное обучение для анализа поведения пользователей, чтобы находить подозрительные схемы взаимодействия. Автоматические фильтры проверяют контент, черные списки и подозрительные никнеймы. И, конечно, мы много работаем вручную с поступающими жалобами пользователей и другими сложными случаями», — прокомментировала Дарья Лещикова. В последние годы дипфейки стали серьезной проблемой для онлайн-знакомств. . Фото: Изображение Midjourney Эксперты Ксения Савельева и Дарья Лещикова подчеркивают, что безопасность на сайтах знакомств зависит в первую очередь от бдительности самого пользователя. Будьте осторожны, не спешите доверять новым знакомым и проверяйте информацию. Если возникают подозрения, лучше сразу прекратить общение и обратиться в службу поддержки сайта, советуют специалисты. Читайте также: Мошенники наступают: как в 2025 году тюменцев могут оставить без денег? Военный из Тюмени сбежал с передовой и начал обворовывать пенсионерок Тюменцам объяснили почему блокируют банковские счета участников СВО