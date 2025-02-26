Кварталы-призраки: Тюмень продолжают застраивать при минимальном спросе на жилье

Во-вторых, часть строительных компаний может не выдержать нагрузки и просто обанкротиться. Если крупные девелоперы ещё способны держаться за счёт финансовых резервов, то более мелкие застройщики могут не выдержать затяжного кризиса. Это создаст риск появления недостроенных жилых комплексов, которые будут годами стоять без завершения, создавая проблемы и для города, и для тех, кто уже успел вложиться в жильё.