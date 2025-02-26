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Posted 26 февраля, 13:54

Published 26 февраля, 13:54

Modified 26 февраля, 13:58

Updated 26 февраля, 13:58

Исполнителя Глеба Викторова обвинили в подделке водительских прав

Исполнителя Глеба Викторова обвинили в подделке водительских прав

26 февраля 2025, 13:54
Фото: VK / Глеб Викторов.
Вокалист музыкального коллектива «Три дня дождя» Глеб Викторов проходил в качестве обвиняемого и был осужден по делу о приобретении и использовании фальшивого водительского удостоверения.

По данным «Постньюс», исполнитель приобрел документ в Telegram в июне 2022 года. После предъявления подделки сотруднику ГИБДД в российской столице певец стал подозреваемым по уголовному делу. Сотрудник полиции засомневался в подлинности удостоверения и в присутствии понятых оформил изъятие прав.

В результате выяснилось, что документ действительно является подделкой. В октябре 2022 года на судебном слушании музыкант полностью признал свою вину. Ему назначили ограничение свободы на двухмесячный срок, запретив покидать место жительства. Также Викторов должен был отмечаться в надзорных органах.

Для фальшивого документа певец использовал номер своего прежнего водительского удостоверения. «Постньюс» пишет, что музыкант и ранее бывал замечен в нарушениях законодательства. В августе 2020-го в Брянске он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его задержали, судили и лишили прав на полтора года, а также обязали выплатить штраф 30 тыс. руб.

В августе 2022 года в столице Викторова остановили сотрудники ГИБДД. За управление BMW без прав его вновь оштрафовали на 30 тыс. руб. Лишенный водительского удостоверения музыкант управлял авто без документов даже по окончании срока наказания.

Он получил права впервые в 2014 году в возрасте 18 лет, а в 2019 году стал владельцем нового водительского удостоверения, что могло случиться после потери первого документа.

Сейчас Викторову принадлежат две машины — Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.

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