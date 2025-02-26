Исполнителя Глеба Викторова обвинили в подделке водительских прав

Для фальшивого документа певец использовал номер своего прежнего водительского удостоверения. «Постньюс» пишет, что музыкант и ранее бывал замечен в нарушениях законодательства. В августе 2020-го в Брянске он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его задержали, судили и лишили прав на полтора года, а также обязали выплатить штраф 30 тыс. руб.