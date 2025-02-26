«Домклик»: Средний срок реализации квартиры на вторичке — 100 дней

Posted 26 февраля, 12:43
Published 26 февраля, 12:43
Modified 26 февраля, 12:44
Updated 26 февраля, 12:44
Результаты демонстрируют, что реализация готовой квартиры в России занимает в среднем сто суток, то есть около трех месяцев. Во втором полугодии 2024 года подобные объекты находили покупателя гораздо оперативнее — в среднем за 70 — 80 суток. Аналитики полагают, что нынешнее увеличение сроков может носить преходящий характер и связано с традиционным уменьшением активности на рынке после новогодних праздников. В «Домклик» прогнозируют, что в ближайшие месяцы средний срок экспозиции вернется к отметке примерно в 80 суток, пишет rostovgazeta.ru.
В январе 2025 года Ростовская область вырвалась вперед, став лидером среди крупных регионов России по скорости реализации квартир на вторичном рынке. Согласно данным «Домклик», в этом регионе средний срок экспозиции вторичного жилья составил 58 суток. Эксперты полагают, что скорость продаж в Ростовской области может быть связана с ощутимыми скидками, предоставляемыми продавцами. Дисконт в данном регионе превышает 7%, в то время как в среднем по стране этот показатель равен 6% (в столичных регионах торг обычно не превышает 4,5%).
На втором месте расположился Татарстан, где на реализацию вторичного жилья уходит в среднем 79 дней. Третью строчку занимает Нижегородская область с показателем 82 дня. Стоит отметить, что в обоих этих регионах размер скидки при заключении сделки также превышает среднероссийский уровень.
В первую пятерку лидеров по скорости реализации вторичного жилья также вошли Новосибирская область (где в среднем квартира на вторичке продается за 85 дней), а также Самарская и Воронежская области (по 87 дней).
В Пермском и Красноярском краях для продажи готовой квартиры потребуется около 93 дней. В Свердловской области этот срок составляет 95 дней, в Челябинской — 105 дней, а в Москве и Подмосковье — 107 дней.
Согласно исследованию «Домклик», самые длительные сроки реализации готового жилья зафиксированы в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).