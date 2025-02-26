«Домклик»: Средний срок реализации квартиры на вторичке — 100 дней

В январе 2025 года Ростовская область вырвалась вперед, став лидером среди крупных регионов России по скорости реализации квартир на вторичном рынке. Согласно данным «Домклик», в этом регионе средний срок экспозиции вторичного жилья составил 58 суток. Эксперты полагают, что скорость продаж в Ростовской области может быть связана с ощутимыми скидками, предоставляемыми продавцами. Дисконт в данном регионе превышает 7%, в то время как в среднем по стране этот показатель равен 6% (в столичных регионах торг обычно не превышает 4,5%).