Богатство или работа на бензин: сколько на самом деле зарабатывают таксисты Тюмени?

Posted 26 февраля, 07:34
Published 26 февраля, 07:34
Modified 26 февраля, 07:36
Updated 26 февраля, 07:36
Средний доход водителя такси в Тюмени, судя по рекламе, составляет более 150 тысяч рублей. Кажется, что, если средняя поездка стоит 400 рублей, то в день таких выездов может быть около 20, а за 20 рабочих дней это выльется даже в 160 тысяч. А значит таксисты точно шикуют.
«Вот так думают те, кто вообще ничерта не понимает в работе. Придурки! Поездок в день у тебя может быть хоть 50, а по деньгам — шиш. Здесь все иначе работает», — говорит таксист крупного агрегатора Павел Диев.
По словам водителя, реальная зарплата варьируется от 70 000 до 120 000 рублей в месяц. Однако здесь важен один нюанс: это не «чистые» деньги, которые можно потратить на путешествия и инвестиции в криптовалюту. Это оборотные средства, из которых водителю ещё предстоит заплатить за бензин, амортизацию автомобиля, комиссию агрегатора и, конечно же, собственные силы и нервы.
Доход также зависит от того, работает ли таксист на личном автомобиле или арендует машину у таксопарка. Во втором случае расходы будут ещё выше, так как аренда машины стоит в среднем от 1 500 до 3 000 рублей в сутки, что за месяц может составить более 60 000 рублей.
Кроме того, в разное время суток доход может отличаться. Например, вечером и ночью тарифы выше, но работать в это время сложнее. Утренние и вечерние часы пик — самое прибыльное время, но из-за пробок водитель может успеть выполнить меньше заказов.
По данным агрегаторов, средние доходы таксистов по России следующие:
Москва — 120 000–180 000 рублей в месяц (но и конкуренция выше, а пробки — адовые);
Санкт-Петербург — 90 000–140 000 рублей;
Екатеринбург — 80 000–120 000 рублей;
Красноярск — 75 000–110 000 рублей;
Так что по уровню заработков Тюмень находится примерно в среднем диапазоне. Но важно учитывать, что в столице региона жить тоже недёшево, а цены на топливо кусаются.
Теперь давайте разберёмся, сколько таксист действительно «увозит» домой.
Комиссия агрегатора — от 15 до 25% от заказа;
Бензин — от 20 000 до 40 000 рублей в месяц (зависит от интенсивности работы и типа авто);
Налоги (если работает официально) — 4-6% от дохода;
Мойка, обслуживание, страховка — ещё около 5 000 рублей в месяц.
Также следует учитывать, что машина изнашивается быстрее, чем при обычной эксплуатации. Через пару лет активной работы в такси придётся менять резину, тормозные колодки, а иногда и более серьёзные запчасти. Эти расходы могут достигать 100 000–150 000 рублей в год.
В итоге, если водитель зарабатывает 100 000 рублей в месяц, то после всех вычетов «чистыми» остаётся примерно 50 000–60 000 рублей. И это при условии, что машина не сломалась, а агрегатор вдруг не решил пересмотреть условия в свою пользу.
Чтобы выйти на заветные 100 000 рублей, таксисту придётся крутить баранку примерно 12-14 часов в сутки, 6-7 дней в неделю.
«Средний доход за час составляет около 500 рублей, но половина этой суммы уходит на расходы. Значит, чтобы выйти в плюс, я должен работать не менее 60-70 часов в неделю», — делится опытом водитель Диев.
Если работать по 10 часов в день 6 дней в неделю, можно заработать около 80 000 рублей до вычета расходов. Для достижения 100 000 рублей придётся либо работать больше часов, либо искать заказы с повышенными тарифами. Дополнительные бонусы от агрегаторов, например, за выполнение определённого количества поездок, могут увеличить доход, но такие бонусы редко достигают значительных сумм.
Короткий ответ: нет. Длинный ответ: иногда бывают бонусы и компенсации, но рассчитывать на них не стоит. Например, некоторые сервисы предлагают доплаты за выполнение определённого количества заказов.
«Но они чаще всего не покрывают реальные затраты на топливо», — объясняет водитель.
Так что вся экономия ложится на плечи (и кошелёк) самого водителя. Более того, в некоторых случаях агрегаторы могут менять условия в одностороннем порядке, снижая выплаты или вводя дополнительные комиссии. Поэтому водителям приходится постоянно подстраиваться под новые условия работы.
Работа в такси — это не волшебный способ разбогатеть, а тяжёлый труд, требующий высокой выносливости и терпения. Да, можно заработать 100 000 рублей, но для этого придётся превратить машину в свой второй дом.
Сервисы такси продолжают вводить новые условия, увеличивая нагрузку на водителей. Так что если вы решили стать таксистом, приготовьтесь не только зарабатывать, но и тратить — особенно на бензин, ремонт автомобиля и своё здоровье. Впрочем, если вам нравится общаться с разными людьми, а рулить машиной — это ваша страсть, возможно, этот вариант работы вам подойдёт. Но если вы мечтаете о лёгком доходе, лучше поискать другие способы заработка.