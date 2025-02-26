Богатство или работа на бензин: сколько на самом деле зарабатывают таксисты Тюмени?

По словам водителя, реальная зарплата варьируется от 70 000 до 120 000 рублей в месяц. Однако здесь важен один нюанс: это не «чистые» деньги, которые можно потратить на путешествия и инвестиции в криптовалюту. Это оборотные средства, из которых водителю ещё предстоит заплатить за бензин, амортизацию автомобиля, комиссию агрегатора и, конечно же, собственные силы и нервы.