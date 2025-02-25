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Posted 25 февраля, 09:43

Published 25 февраля, 09:43

Modified 4 марта, 07:03

Updated 4 марта, 07:03

За пять лет в Тюменской области предпринимателей стало больше на десять тысяч

За пять лет в Тюменской области предпринимателей стало больше на десять тысяч

25 февраля 2025, 09:43
Фото: Изображение Midjourney.
За время реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тюменской области число предпринимателей выросло на 10 тысяч. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

Национальный проект был реализован с 2019 по 2024 год. За это время мы организовали более 35 000 консультаций для представителей бизнеса во всех районах Тюменской области. Выдали более 2,5 млрд рублей микрозаймов. 139 грантов на развитие получили молодые предприниматели и социальные предприятия.

Для достижения целей нацпроекта мы создали в Тюменской области систему поддержки предпринимателей. В нее входят центр «Мой бизнес», программа «Гарантийный фонд», Фонд финансирования предпринимателей.

«⁠Меры поддержки бизнеса сохраним и в будущем. С 2025 года работа продолжится в рамках реализации нового нацпроекта „Эффективная и конкурентная экономика“», — отметил губернатор.

В свою очередь напомним, что сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

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