За пять лет в Тюменской области предпринимателей стало больше на десять тысяч

Национальный проект был реализован с 2019 по 2024 год. За это время мы организовали более 35 000 консультаций для представителей бизнеса во всех районах Тюменской области. Выдали более 2,5 млрд рублей микрозаймов. 139 грантов на развитие получили молодые предприниматели и социальные предприятия.