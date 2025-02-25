Владелец «Рощино» попал под санкции, цыгане украли газ, а наливайки закрыли на ночь

С 1 марта в Тюменской области вступают новые ограничения на работу заведений, торгующих алкоголем на разлив под видом кафе. Торговые точки в МКД и на прилегающих территориях могут продавать спиртное в понедельник — четверг и в воскресенье с 08:00 до 22:00 часов, пятницу — субботу и праздничные дни — с 09:00 до 23:00 часов. В новогоднюю ночь торговля разрешена до 04:00 часов 1 января.