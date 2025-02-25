Владелец «Рощино» попал под санкции, цыгане украли газ, а наливайки закрыли на ночь

Posted 25 февраля, 13:15
Published 25 февраля, 13:15
Modified 25 февраля, 13:17
Updated 25 февраля, 13:17
Владелец компании «Новапорт», управляющей аэропортом «Рощино», Роман Троценко попал под санкции Великобритании. Лондон расширил черный список, добавив в него несколько организаций и граждан. В их числе оказался бизнесмен Троценко. Теперь ему запрещено посещать британскую землю, а все счета в местных банках заблокируют.
«Новапорт» купил тюменский аэропорт в 2014 году. Компания является дочерним предприятием фонда AEON Corporation.
Россельхознадзор выявил нарушения в действиях компании «Исток». Около 1,7 тонны говяжьих субпродуктов оказались без документов, подтверждающих безопасность. Компания получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по оформлению документации.
«Исток» является поставщиком продуктов в школы и детские сады Тюменской области. О нарушении сообщили в областной депздрав, департамент образования и науки, областное управление ветеринарии.
Живущие в Тюмени представители цыганского сообщества задолжали миллионы за газ. Поэтому снабжение им отключили. Но живущие рядом тюменцы видят, что цыгане все равно пользуются газом, только теперь незаконно.
Местный житель рассказал, что они делают самовольные врезки в систему. Поэтому газовики вместе с полицией регулярно проводят в районе рейды и удаляют незаконные врезки.
С 1 марта в Тюменской области вступают новые ограничения на работу заведений, торгующих алкоголем на разлив под видом кафе. Торговые точки в МКД и на прилегающих территориях могут продавать спиртное в понедельник — четверг и в воскресенье с 08:00 до 22:00 часов, пятницу — субботу и праздничные дни — с 09:00 до 23:00 часов. В новогоднюю ночь торговля разрешена до 04:00 часов 1 января.
Только в Тюмени работают более 800 точек продажи алкоголя под видом кафе. Многие находятся в жилых районах и давно вызывают недовольство жителей.
Мэрия Тюмени выделила 3,6 млн рублей на строительство туалетов в здании автовокзала. Пассажиры жаловались на отсутствие санузлов с момента постройки здания в 1974 году, и их просьбы наконец были услышаны.
Власти ищут подрядчика, который готов провести капитальный ремонт туалетов автовокзала всего за 60 дней с момента заключения контракта. Заявки на торги принимают до 4 марта, а итоги подведут 6 марта.
Сейчас санузлы для пассажиров находятся в соседнем с автовокзалом здании. После каждого посещения приходится заново проходить досмотровые мероприятия, чтобы вернуться в вокзальный комплекс.