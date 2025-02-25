Владелец компании, управляющей тюменским Рощино, попал под санкции

Posted 25 февраля, 04:17
Published 25 февраля, 04:17
Modified 25 февраля, 04:19
Updated 25 февраля, 04:19
Правительство Великобритании накануне, 24 февраля, расширило список антироссийских санкций. Под ограничения попали финансовые организации, суды, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, северокорейские генералы, компании из ряда стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая, бизнесмены.
Физлицам, находящимся под санкциями, запрещен въезд в Великобританию, а их счета подлежат блокировке.
Напомним, сделка по продаже 100% тюменского аэропорта компании «Новапорт» состоялась в 2014 году. ООО «Новапорт» — компания, специализирующаяся на реализации комплексных программ развития аэропортов, является дочерним предприятием фонда AEON Corporation, управляющего активами Романа Троценко.
Согласно открытым данным, под управлением компании «Новапорт» находятся 23 аэропорта, в том числе 22 международных.
24 июня 2022 года компания «Новапорт» была включена в санкционные списки всех стран Европейского союза.