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Posted 25 февраля, 04:17

Published 25 февраля, 04:17

Modified 25 февраля, 04:19

Updated 25 февраля, 04:19

Владелец компании, управляющей тюменским Рощино, попал под санкции

Владелец компании, управляющей тюменским Рощино, попал под санкции

25 февраля 2025, 04:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Санкции
Владелец компании «Новапорт», под управление которой находится тюменский аэропорт «Рощино», Роман Троценко попал в новый санкционный список Великобритании. Документ опубликован на официальном сайте правительства Великобритании.

Правительство Великобритании накануне, 24 февраля, расширило список антироссийских санкций. Под ограничения попали финансовые организации, суды, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, северокорейские генералы, компании из ряда стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая, бизнесмены.

Фото: Правительство Великобритании

Физлицам, находящимся под санкциями, запрещен въезд в Великобританию, а их счета подлежат блокировке.

Напомним, сделка по продаже 100% тюменского аэропорта компании «Новапорт» состоялась в 2014 году. ООО «Новапорт» — компания, специализирующаяся на реализации комплексных программ развития аэропортов, является дочерним предприятием фонда AEON Corporation, управляющего активами Романа Троценко.

Согласно открытым данным, под управлением компании «Новапорт» находятся 23 аэропорта, в том числе 22 международных.

24 июня 2022 года компания «Новапорт» была включена в санкционные списки всех стран Европейского союза.

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Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2022 губернатор Тюменской области Александр Моор года был внесен в санкционный список США. Ему запретили въезд в страну. В феврале 2023 года главу региона включила в санкционные списки Австралия.

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