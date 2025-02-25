В Тюменской области появился навигатор по льготам для участников СВО и их семей

Posted 25 февраля, 14:50
Published 25 февраля, 14:50
Modified 5 марта, 05:34
Updated 5 марта, 05:34
Пока навигатор доступен только в PDF-версии, в ближайшем будущем справочник будет издан в печатном варианте.
«Этот справочник, в котором сконцентрирована актуальная информация и даны разъяснения, поможет участникам специальной военной операции и их близким найти ответы на многие вопросы, связанные с действующими мерами поддержки как в Тюменской области, так и в целом по стране», — цитирует Информцентр губернатора Александра Моора.
Подготовкой справочника занимался юрист Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тюменской области Андрей Щербинин. Он считает, что в нашем регионе работа по поддержке участников СВО и их семей организована на высоком уровне по количеству и качеству оказываемых услуг и мерам поддержки. Активист поблагодарил все ведомства и общественные организации за помощь в подготовке Навигатора.
«Издание Навигатора посвящено объявленному Президентом Году защитника Отечества в нашей стране и направлено на помощь участникам специальной военной операции и их семьям»», — пояснил Щербинин.
Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.