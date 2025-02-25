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Posted 25 февраля, 10:50

Published 25 февраля, 10:50

Modified 4 марта, 07:20

Updated 4 марта, 07:20

В Тюменской области планируют газифицировать еще 242 населенных пункта

В Тюменской области планируют газифицировать еще 242 населенных пункта

25 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI.
Вопросы газификации региона рассмотрели накануне на совещании в Тюменской облдуме. О ходе реализации программы газификации на 2019–2028 годы депутатам рассказал заместитель губернатора Павел Перевалов.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

В течение последних шести лет в регионе построено более тысячи км сетей газоснабжения. Возможность подключить газ получили 18,5 тыс. домовладений.

«Задачи на предстоящий период 2025–2028 гг. еще более амбициозные — мы планируем нарастить и объемы инвестиций, и объемы строительства сетей, чтобы газифицировать еще 242 населенных пункта. Более 21 тысячи семей смогут подключить дома к газу», — подчеркнул Павел Перевалов.

Практика заключения регуляторных контрактов в рамках опережающего правового регулирования доказала свою эффективность и позволила за пять лет привлечь более 1,3 млрд рублей на финансирование мероприятий по газификации населенных пунктов региона.

Опыт Тюменской области лёг в основу инициативы, которая с 2025 года закрепила механизм применения регуляторных контрактов в Законе о газоснабжении. Благодаря заключению нового регуляторного контракта более 3 млрд рублей будут направлены на строительство почти 2,5 тысяч км газопроводов.

Программа газификации Тюменской области позволяет подводить газовые сети до границ участков бесплатно. При поддержке депутатов Тюменской областной Думы в регионе определены 49 льготных категорий граждан, получающих субсидию на внутридомовую газификацию. Выплата из бюджета в 156 тысяч рублей полностью покрывает стоимость работ.

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