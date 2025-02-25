В Тюменской области планируют газифицировать еще 242 населенных пункта

Опыт Тюменской области лёг в основу инициативы, которая с 2025 года закрепила механизм применения регуляторных контрактов в Законе о газоснабжении. Благодаря заключению нового регуляторного контракта более 3 млрд рублей будут направлены на строительство почти 2,5 тысяч км газопроводов.