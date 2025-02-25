В Тюменской области ожидается туман и -26

Posted 25 февраля, 01:06
Published 25 февраля, 01:06
Modified 25 февраля, 01:06
Updated 25 февраля, 01:06
В Тюмени 25 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем ожидается -16…-6, в вечерние и ночные часы термометры покажут -15…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:41 закат в 18:00, продолжительность дня 10 часов 19 минут.
В Тобольске 25 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы термометры покажут -18…-6, в темное время суток температура воздуха составит -19…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 1,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:33, закат в 17:46, продолжительность дня 10 часов 13 минут.
В Ишиме 25 февраля метеорологи обещают пасмурную погоду. Дневная температура воздуха составит-16…-5, в вечерние часы ожидается -17…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:24 закат в 17:46 продолжительность дня 10 часов 22 минуты.