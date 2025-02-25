В Тюменском районе по нацпроекту планируется отремонтировать еще 98 объектов дорог

Posted 25 февраля, 14:20
Published 25 февраля, 14:20
Modified 4 марта, 07:34
Updated 4 марта, 07:34
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на территории Тюменского района будут отремонтировано 98 объектов дорог. Об этом «Нашему городу» рассказали в Главном управлении строительства региона.
В прошлом году за счёт средств федерального бюджета были выполнены работы на 112 объектах. Так, в рамках прежнего нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Червишевском муниципальном образовании отремонтировано семь автомобильных дорог, в том числе:
В Онохинском сельском поселении отремонтировано пять автомобильных дорог. Работы прошли на ул. 8 марта, на ул. Береговой, на ул. Дружбы, на ул. Коммунальной, на ул. Степана Суворова.
В Московском сельском поселении в рамках нацпроекта отремонтировано дорожное полотно 14 улиц.
Уже сейчас формируется стратегия развития дорожного хозяйства до 2030 года, а также и на последующий плановый период.