В Тюменском районе по нацпроекту планируется отремонтировать еще 98 объектов дорог

В прошлом году за счёт средств федерального бюджета были выполнены работы на 112 объектах. Так, в рамках прежнего нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Червишевском муниципальном образовании отремонтировано семь автомобильных дорог, в том числе: