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Posted 25 февраля, 14:20

Published 25 февраля, 14:20

Modified 4 марта, 07:34

Updated 4 марта, 07:34

В Тюменском районе по нацпроекту планируется отремонтировать еще 98 объектов дорог

В Тюменском районе по нацпроекту планируется отремонтировать еще 98 объектов дорог

25 февраля 2025, 14:20
Фото: 1MI.
С 2021 года в Тюменской области работает проект «Эффективный регион». В рамках программы в регионе было внедрено 170 проектов, из которых 103 уже успешно реализованы. Такие данные привел губернатор Александр Моор на профильном совещании, которое прошло сегодня.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на территории Тюменского района будут отремонтировано 98 объектов дорог. Об этом «Нашему городу» рассказали в Главном управлении строительства региона.

В прошлом году за счёт средств федерального бюджета были выполнены работы на 112 объектах. Так, в рамках прежнего нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Червишевском муниципальном образовании отремонтировано семь автомобильных дорог, в том числе:

  • в д. Большие Акияры на пер. Школьном сделали асфальтобетонное покрытие;
  • в д. Друганова обновили дорогу на улице Береговой, Центральной.

В Онохинском сельском поселении отремонтировано пять автомобильных дорог. Работы прошли на ул. 8 марта, на ул. Береговой, на ул. Дружбы, на ул. Коммунальной, на ул. Степана Суворова.

В Московском сельском поселении в рамках нацпроекта отремонтировано дорожное полотно 14 улиц.

Уже сейчас формируется стратегия развития дорожного хозяйства до 2030 года, а также и на последующий плановый период.

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