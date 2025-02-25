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Posted 25 февраля, 12:23

Published 25 февраля, 12:23

Modified 4 марта, 08:02

Updated 4 марта, 08:02

В Тюмени открылся новый корпус творческого центра «Этнос»

В Тюмени открылся новый корпус творческого центра «Этнос»

25 февраля 2025, 12:23
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня в Тюмени состоялось торжественное открытие нового корпуса центра творческих способностей и гуманитарного образования «Этнос». О мероприятии рассказали в департаменте культуры региона.
Фото: департамент культуры/телеграм

Центр основан в 1995 году, реализует программы, нацеленные на сохранение самобытности народов России, творческое развитие молодого поколения. Сегодня в «Этносе» обучаются 1462 человека по 24 программам. Среди них — культура народов России, изобразительное и декоративное искусство, хореография, театр, вокал, подготовке к школе.

С новосельем педагогов и воспитанников поздравил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

«Почти 30 лет центр „Этнос“ играет важную роль в дополнительном образовании региона. Здесь воспитывают уважение к традициям, развивают таланты, открывают новые горизонты. Открытие нового корпуса даёт еще больше возможностей для занятий, выставок, мастер-классов, фестивалей для творческого развития детей», — отметил глава ведомства.

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.

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