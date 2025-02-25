В Тюмени чемпионы по каратэ провели тренировку для подростков из проекта «Ступени»

Posted 25 февраля, 15:35
Published 25 февраля, 15:35
Modified 4 марта, 08:50
Updated 4 марта, 08:50
Представители спортивно-патриотического движения «Здоровое Отечество» провели с подростками тренировку и научили их базовым подходам в единоборствах. Мастер-классы подопечным «Ступеней» устроили:
После занятия подросткам подарили спортинвентарь — волейбольные и футбольные мячи, футбольную амуницию и спортивные настольные игры.
«Приглашая таких гостей к нашим воспитанникам, мы стремимся показать хорошую альтернативу вредным привычкам. Зачастую после завершения 3-месячной реабилитационной смены ребята уже сами вступают в спортивные секции. Попадая к надежным наставникам и тренерам, они уже не думают о „глупостях“ — у них на это просто нет времени», — отметил директор «Областного центра профилактики и реабилитации» Нариман Караисаев.
Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику нарко- и алкозависимости, но и прочих асоциальных явлений в обществе.