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Posted 25 февраля, 15:35

Published 25 февраля, 15:35

Modified 4 марта, 08:50

Updated 4 марта, 08:50

В Тюмени чемпионы по каратэ провели тренировку для подростков из проекта «Ступени»

В Тюмени чемпионы по каратэ провели тренировку для подростков из проекта «Ступени»

25 февраля 2025, 15:35
Фото: 1MI.
«Ступени» — проект для подростков, направленный избавить их от вредных привычек и привить здоровый образ жизни. Накануне ребят — участников реабилитационной программы приехали поддержать чемпионы мира по карате, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.
Фото: Пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

Представители спортивно-патриотического движения «Здоровое Отечество» провели с подростками тренировку и научили их базовым подходам в единоборствах. Мастер-классы подопечным «Ступеней» устроили:

  • мастер спорта по кудо и армейскому рукопашному бою, чемпион Японии и бронзовый призер чемпионата мира по каратэ Андрей Худышкин;
  • участник СВО, чемпион мира по каратэ, многократный чемпион Тюменской области по каратэ и рукопашному бою, чемпион России по косики-каратэ, чемпион мира по каратэ среди полицейских Максим Быков;
  • профессиональный бодибилдер Михаил Ланцев.

После занятия подросткам подарили спортинвентарь — волейбольные и футбольные мячи, футбольную амуницию и спортивные настольные игры.

«Приглашая таких гостей к нашим воспитанникам, мы стремимся показать хорошую альтернативу вредным привычкам. Зачастую после завершения 3-месячной реабилитационной смены ребята уже сами вступают в спортивные секции. Попадая к надежным наставникам и тренерам, они уже не думают о „глупостях“ — у них на это просто нет времени», — отметил директор «Областного центра профилактики и реабилитации» Нариман Караисаев.

Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику нарко- и алкозависимости, но и прочих асоциальных явлений в обществе.

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