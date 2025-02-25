В Тюмени чемпионы по каратэ провели тренировку для подростков из проекта «Ступени»

Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику нарко- и алкозависимости, но и прочих асоциальных явлений в обществе.