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Posted 25 февраля, 16:10

Published 25 февраля, 16:10

Modified 25 февраля, 16:12

Updated 25 февраля, 16:12

В Тюмени 40 УК оштрафовали за плохую уборку снега

В Тюмени 40 УК оштрафовали за плохую уборку снега

25 февраля 2025, 16:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Уборка снега
За неделю 40 обслуживающих организаций в Тюмени привлекли к ответственности за плохую уборку снега. Глава города Максим Афанасьев заверил, что власти рассматривают каждую жалобу от горожан.

Тюменцы каждый день жалуются на гололед и нечищеные тротуары. Власти и подрядчики работают со всеми жалобами. Афанасьев отметил, что температурные качели нынешней зимой создают серьезные проблемы.

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«Я сам езжу по городу и вижу все недочеты. Направляю замечания руководителям управ и специалистам департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. За последнюю неделю за ненадлежащее выполнение работ по снегоочистке было привлечено 40 обслуживающих организаций, а за наличие мусора во дворах — 8 компаний», — рассказал мэр Тюмени.

Теперь на повестке новая проблема — очистка крыш от снега и сосулек, чтобы они не падали на головы тюменцев. Квартальные внимательно следят за тем, как собственники и арендаторы чистят парковки и подходы к своим магазинам и кафе.

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Напомним, проблема плохой чистки тротуаров от снега дошла до главы СКР. Александр Бастрыкин взял на карандаш проблемы заснеженных остановок в поселке Богандинском Тюменского района. Местные жители публично обратились к чиновникам через соцсети.

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#Марина Коржина#Тюмень#Максим Афанасьев#Тротуары#Уборка снега#Гололед
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