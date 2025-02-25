В Тюмени 40 УК оштрафовали за плохую уборку снега

Posted 25 февраля, 16:10
Published 25 февраля, 16:10
Modified 25 февраля, 16:12
Updated 25 февраля, 16:12
Тюменцы каждый день жалуются на гололед и нечищеные тротуары. Власти и подрядчики работают со всеми жалобами. Афанасьев отметил, что температурные качели нынешней зимой создают серьезные проблемы.
«Я сам езжу по городу и вижу все недочеты. Направляю замечания руководителям управ и специалистам департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. За последнюю неделю за ненадлежащее выполнение работ по снегоочистке было привлечено 40 обслуживающих организаций, а за наличие мусора во дворах — 8 компаний», — рассказал мэр Тюмени.
Теперь на повестке новая проблема — очистка крыш от снега и сосулек, чтобы они не падали на головы тюменцев. Квартальные внимательно следят за тем, как собственники и арендаторы чистят парковки и подходы к своим магазинам и кафе.
Напомним, проблема плохой чистки тротуаров от снега дошла до главы СКР. Александр Бастрыкин взял на карандаш проблемы заснеженных остановок в поселке Богандинском Тюменского района. Местные жители публично обратились к чиновникам через соцсети.