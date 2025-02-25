В Тобольске построят новую поликлинику на 180 посещений в смену

Posted 25 февраля, 11:50
Published 25 февраля, 11:50
Modified 4 марта, 07:52
Updated 4 марта, 07:52
Новый объект станет важной частью Областной больницы № 3, обеспечивая доступность консультативно-диагностической, лечебной и профилактической помощи для жителей подгорной части Тобольска. Проект реализуется в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие здравоохранения».
Какой будет новая поликлиника:
«Новая поликлиника станет важным шагом в организации медицинской помощи в Тобольске. Это не только удобство и комфорт для пациентов, но и повышение качества медицинского обслуживания. Открытие этого объекта станет значимым событием для жителей нижнего посада», — отметил главный врач.