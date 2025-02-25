В Тобольске построят новую поликлинику на 180 посещений в смену

Новая поликлиника появится в подгорной части Тобольска. Накануне на месте будущего медучреждения была забита первая свая. Главврач ОБ №3 Дмитрий Бойко назвал это событие важным этапом в развитии медицинской инфраструктуры города, сообщает депздрав региона.

Фото: департамент здравоохранения ТО Новый объект станет важной частью Областной больницы № 3, обеспечивая доступность консультативно-диагностической, лечебной и профилактической помощи для жителей подгорной части Тобольска. Проект реализуется в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие здравоохранения». Какой будет новая поликлиника: Площадь здания — 1200 кв. м.

Разделение потоков пациентов: взрослое и детское население будут обслуживаться в отдельных крыльях.

Отдельные входы предусмотрены для тех, кто обращается за неотложной медицинской помощью.

Пропускная способность — 180 посещений в смену.

Обслуживаемое население — 19 800 человек, из них 5 100 детей.

Кабинеты терапевтов, педиатров и узких специалистов, прививочный кабинет.

Кабинет школы здоровья.

Процедурный и перевязочный кабинеты.

Кабинеты УЗИ и ЭКГ

Кабинет раннего выявления заболеваний.

Дневной стационар.

Аптека.

Кабинет профильных врачей.

Стоматологический кабинет

Комната кормления ребёнка. «Новая поликлиника станет важным шагом в организации медицинской помощи в Тобольске. Это не только удобство и комфорт для пациентов, но и повышение качества медицинского обслуживания. Открытие этого объекта станет значимым событием для жителей нижнего посада», — отметил главный врач.