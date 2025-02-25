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Posted 25 февраля, 11:50

Published 25 февраля, 11:50

Modified 4 марта, 07:52

Updated 4 марта, 07:52

В Тобольске построят новую поликлинику на 180 посещений в смену

В Тобольске построят новую поликлинику на 180 посещений в смену

25 февраля 2025, 11:50
Фото: 1MI.
Новая поликлиника появится в подгорной части Тобольска. Накануне на месте будущего медучреждения была забита первая свая. Главврач ОБ №3 Дмитрий Бойко назвал это событие важным этапом в развитии медицинской инфраструктуры города, сообщает депздрав региона.
Фото: департамент здравоохранения ТО

Новый объект станет важной частью Областной больницы № 3, обеспечивая доступность консультативно-диагностической, лечебной и профилактической помощи для жителей подгорной части Тобольска. Проект реализуется в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие здравоохранения».

Какой будет новая поликлиника:

  • Площадь здания — 1200 кв. м.
  • Разделение потоков пациентов: взрослое и детское население будут обслуживаться в отдельных крыльях.
  • Отдельные входы предусмотрены для тех, кто обращается за неотложной медицинской помощью.
  • Пропускная способность — 180 посещений в смену.
  • Обслуживаемое население — 19 800 человек, из них 5 100 детей.
  • Кабинеты терапевтов, педиатров и узких специалистов, прививочный кабинет.
  • Кабинет школы здоровья.
  • Процедурный и перевязочный кабинеты.
  • Кабинеты УЗИ и ЭКГ
  • Кабинет раннего выявления заболеваний.
  • Дневной стационар.
  • Аптека.
  • Кабинет профильных врачей.
  • Стоматологический кабинет
  • Комната кормления ребёнка.
«Новая поликлиника станет важным шагом в организации медицинской помощи в Тобольске. Это не только удобство и комфорт для пациентов, но и повышение качества медицинского обслуживания. Открытие этого объекта станет значимым событием для жителей нижнего посада», — отметил главный врач.
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