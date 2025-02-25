В Татарстане проводится набор на военную службу по контракту в Африканский корпус

Posted 25 февраля, 15:18
Published 25 февраля, 15:18
Modified 25 февраля, 15:20
Updated 25 февраля, 15:20
Информацию об этом «Татар-информ» предоставил Андрей Козлов, возглавляющий пункт отбора на военную службу по контракту в Казани.
По словам подполковника, формирование данного корпуса в Татарстане — явление беспрецедентное. Отбор кандидатов будет осуществляться в двух городах региона — в Казани и Набережных Челнах.
Как информирует inkazan.ru, к потенциальным служащим предъявляются серьезные требования: возраст до 45 лет (в случае редкой специальности — до 55 лет), крепкое здоровье и умение адаптироваться к высоким температурам. Предусмотрена интенсивная подготовка продолжительностью до трех месяцев.
В настоящее время особым спросом пользуются танкисты, мотострелки, операторы беспилотных летательных аппаратов, а также переводчики, владеющие персидским, арабским, французским и английским языками.
Военнослужащим, поступающим на службу в Африканский корпус, будет выплачиваться ежемесячное денежное содержание до 250 тысяч рублей, также для них предусмотрены единовременные выплаты, достигающие 2,5 миллиона рублей.
Военные получат статус участников специальной военной операции, что подразумевает предоставление соответствующих льгот. Минимальный срок заключаемого контракта составит один год.
Более подробную информацию о контрактной службе в Вооруженных силах Российской Федерации, включая сведения о премиях, льготах и выплатах, можно получить на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.