В Татарстане проводится набор на военную службу по контракту в Африканский корпус

Как информирует inkazan.ru, к потенциальным служащим предъявляются серьезные требования: возраст до 45 лет (в случае редкой специальности — до 55 лет), крепкое здоровье и умение адаптироваться к высоким температурам. Предусмотрена интенсивная подготовка продолжительностью до трех месяцев.