Тюменцы заспорили, кто виноват в ЧП с ребенком в тюменском садике

Многие тюменцы встали на сторону сотрудников детского учреждения. Они напомнили, что детей в группе много, и воспитатель не может следить за всеми одновременно. И даже если не спускать глаз с воспитанников, предугадать все неожиданности невозможно. Некоторые посоветовали родителям учить детей заботиться о своей безопасности.