Тюменцы заспорили, кто виноват в ЧП с ребенком в тюменском садике

Posted 25 февраля, 12:41
Published 25 февраля, 12:41
Modified 25 февраля, 13:19
Updated 25 февраля, 13:19
Многие тюменцы встали на сторону сотрудников детского учреждения. Они напомнили, что детей в группе много, и воспитатель не может следить за всеми одновременно. И даже если не спускать глаз с воспитанников, предугадать все неожиданности невозможно. Некоторые посоветовали родителям учить детей заботиться о своей безопасности.
«Так жалко работников сада: получают мало, а требований много, детей много. Учить нужно детей быть аккуратными и тогда никаких проблем не будет», «Обычно дети дома так же падают, получают травму. Не судите, если не известна причина».
«Не поверю, что дети были брошены воспитателем! У меня двое в садик ходили. Было всё: и коленки разбитые, и синяки, и царапины, и губы на качелях разбивали. Это дети. А что касается родителей: как правило больше всех претензий к педагогам предъявляют те, кто сам воспитанием не занимается!»
«По итогам проверки выгонят воспитателей группы, а детей переведут в другую, где уже своих 20 человек. И будет полный контроль и порядок», — с горькой иронией добавила одна из читательниц «Нашего Города».
Еще одна тюменка рассказала, что ее сынишка сломал два пальца, пока был в саду. Мама отвезла ребенка в больницу, пришлось наложить гипс. Она напомнила, что бывают очень активные дети, за которыми один человек не может уследить.
«Я претензий не имела ни к воспитателю, ни к медработнику, потому что я — человек, и воспитатель тоже. Попробуй уследить за всеми! Добрее надо быть», — посоветовала читательница.
Также много нашлось защитников пострадавшего мальчика и его мамы. Они отметили, что сотрудники садика несут ответственность за детей, пока те находятся в учреждении.
«За безопасность ребенка полностью несёт ответственность детсад. Ни воспитатель ни заведующая никакой ответственности не несут? Так не бывает. Наказать всех по полной программе!», «Их надо наказать не за то, что случилось, а за то, что не приняли мер по оказании помощи ребёнку и хотели скрыть это», «Какое бездушие! Зачем эти люди выбрали такую профессию? А заведующую сразу снимать надо», — возмутились тюменцы.
Некоторые призвали серьезно разобраться в ситуации, прежде чем выносить общественный приговор одной из сторон.
«Понимаю, все падали, и не думаю, что родители бы возмутились, если бы ребенок получил просто синяк. Но разорвать губу, выбить зубы — значит не просто упал, грохнулся обо что-то не слабо», «Нужно разобраться. Если мама обратилась в платную поликлинику, то, естественно, наложили максимум швов. Но если воспитатель оставил детей без присмотра, то это — недопустимое безобразие», — написали интернет-пользователи.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин уже взял на контроль проверку ЧП в тюменском детсаду. Он затребовал доклад о том, какие обстоятельства удалось прояснить. Мама пострадавшего мальчика настаивает, что сотрудники садика не оказали ребенку никакой помощи, пока она сама не вызвала скорую помощь.