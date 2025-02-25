Тюменцам рассказали, где они могут получить бесплатную юридическую помощь

Posted 25 февраля, 12:02
Published 25 февраля, 12:02
Modified 4 марта, 05:18
Updated 4 марта, 05:18
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» граждане России могут обратиться за бесплатной юридической помощью в виде консультаций, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, а также представления интересов гражданина в судах.
В Тюменской области запущен новый цифровой сервис «Виртуальное государственное юридическое бюро Тюменской области». С его помощью жители региона могут узнать, где и по каким вопросам предоставляется бесплатная юридическая помощь.
Для этого нужно ответить на три вопроса анкеты (категория заявителя, вид вопроса и место проживания), и пользователь получит подробную информацию с адресами, контактными данными организаций, которые предоставляют юридическую помощь по волнующим вопросам, а также перечень правовых основания для предоставления такой помощи.
Также для поиска ближайшего адвоката можно воспользоваться Геопорталом Тюменской области на карте «Адвокаты Государственной системы бесплатной юридической помощи».