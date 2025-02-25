Тюменцам рассказали, где они могут получить бесплатную юридическую помощь

Для этого нужно ответить на три вопроса анкеты (категория заявителя, вид вопроса и место проживания), и пользователь получит подробную информацию с адресами, контактными данными организаций, которые предоставляют юридическую помощь по волнующим вопросам, а также перечень правовых основания для предоставления такой помощи.