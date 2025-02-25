Тюменские хирурги спасли жизнь мальчику, избавив его от опасной опухоли

Мама ребенка Анастасия Кучарова: «Все началось с обычной простуды. Потом на КТ выявили опухоль. Поначалу она была не очень большая, но оперировать ее врачи не брались из-за опасного месторасположения. Мы обращались в разные центры и клиники — везде отказ. Опухоль начала расти, медлить было нельзя. На одном из консилиумов счастливый случай нас свел с доктором Натальей Машкиной».