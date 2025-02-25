Тюменские хирурги спасли жизнь мальчику, избавив его от опасной опухоли

Posted 25 февраля, 09:45
Published 25 февраля, 09:45
Modified 4 марта, 07:14
Updated 4 марта, 07:14
Историей болезни Даниила поделился департамент здравоохранения Тюменской области.
Мама ребенка Анастасия Кучарова: «Все началось с обычной простуды. Потом на КТ выявили опухоль. Поначалу она была не очень большая, но оперировать ее врачи не брались из-за опасного месторасположения. Мы обращались в разные центры и клиники — везде отказ. Опухоль начала расти, медлить было нельзя. На одном из консилиумов счастливый случай нас свел с доктором Натальей Машкиной».
Детский торакальный хирург ОКБ №1 Наталья Машкина: «Новообразование располагалось слишком близко к сердцу и крупным кровеносным сосудам и занимало 1/3 часть правой половины грудной клетки, сильно сдавливая легкое ребенка. Было очень опасно технически проводить такую операцию. Однако если этого не сделать, то для мальчика все могло бы закончится трагически».
После обсуждения на консилиуме всех рисков и возможных осложнений врачи приступили к сложной операции.
Заведующий отделением торакальной хирургии ОКБ №1 Максим Кобелев: «Сначала через видеодоступ мы убедились, что опухоль не прорастает в легкое и легочные сосуды. Биопсия выявила её доброкачественность. Далее была длительная и скрупулезная работа торакальных хирургов — они аккуратно отделяли опухоль от соседних тканей. Операция длилась около 7 часов. Все прошло без осложнений — это была наша общая большая победа!».
Даниил хорошо перенес операцию и уже прошел реабилитацию. В этом году мальчику предстоит пойти в 1 класс.
Стоит отметить, что операция прошла успешно благодаря мастерству врачей и современным методам лечения. Но не только высокая квалификация тюменских медиков способствует развитию медицинских услуг в регионе. Важно значение в лечении пациентов имеют комфортные современные больницы и передовое оборудование все это реализовано по федеральным и региональным программам, цель которых повышение качества жизни жителей Тюменской области и сохранение их здоровья.