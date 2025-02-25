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Posted 25 февраля, 11:51

Published 25 февраля, 11:51

Modified 25 февраля, 11:53

Updated 25 февраля, 11:53

Тюменец на костылях возмутился тем, как водят городские автобусы

Тюменец на костылях возмутился тем, как водят городские автобусы

25 февраля 2025, 11:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Тюменец-инвалид едва не получил новую травму в городском автобусе. Мужчина пожаловался на водителя и его манеру вождения. ЧП случилось на маршруте № 51.

Житель Тюмени с инвалидностью второй группы 21 февраля ехал за льготными лекарствами. Он оплатил проезд при входе, но не успел найти свободное место, как автобус рванул от остановки.

«Водитель не стал меня ждать, из-за чего я чуть не завалился в проходе. Сделал водителю замечание, а он начал грубить в ответ, сказал, что не будет ждать, пока я раскорячусь. Когда я сказал, что некуда присесть, он сказал: „Значит, ложись!“. Ну, так и понеслась перебранка, он начал оскорблять меня, еще и на женщину накричал, которая тоже еще не успела присесть», — рассказал тюменец 72.RU.
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В ООО «Автолинии» пообещали разобраться в ситуации.

В конце января пассажиры одного из автобусов на маршруте №62 стали свидетелями странного поведения водителя. На их глазах мужчина за рулем несколько раз отказался ждать пассажиров, которым требовалось больше времени на посадку. В числе «отказников» оказался мужчина на костылях.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#Инвалиды
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