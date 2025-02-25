Тюменец на костылях возмутился тем, как водят городские автобусы

В конце января пассажиры одного из автобусов на маршруте №62 стали свидетелями странного поведения водителя. На их глазах мужчина за рулем несколько раз отказался ждать пассажиров, которым требовалось больше времени на посадку. В числе «отказников» оказался мужчина на костылях.