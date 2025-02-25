Тюменец на костылях возмутился тем, как водят городские автобусы

Posted 25 февраля, 11:51
Published 25 февраля, 11:51
Modified 25 февраля, 11:53
Updated 25 февраля, 11:53
Житель Тюмени с инвалидностью второй группы 21 февраля ехал за льготными лекарствами. Он оплатил проезд при входе, но не успел найти свободное место, как автобус рванул от остановки.
«Водитель не стал меня ждать, из-за чего я чуть не завалился в проходе. Сделал водителю замечание, а он начал грубить в ответ, сказал, что не будет ждать, пока я раскорячусь. Когда я сказал, что некуда присесть, он сказал: „Значит, ложись!“. Ну, так и понеслась перебранка, он начал оскорблять меня, еще и на женщину накричал, которая тоже еще не успела присесть», — рассказал тюменец 72.RU.
В ООО «Автолинии» пообещали разобраться в ситуации.
В конце января пассажиры одного из автобусов на маршруте №62 стали свидетелями странного поведения водителя. На их глазах мужчина за рулем несколько раз отказался ждать пассажиров, которым требовалось больше времени на посадку. В числе «отказников» оказался мужчина на костылях.