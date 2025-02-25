Тысячи тюменцев получают помощь по «социальному пакету долговременного ухода»

Цель проекта — как можно раньше определить все возможности и ограничения гражданина, нуждающегося в посторонней помощи и уходе, и максимально долго сохранить привычное качество жизни. С начала реализации проекта количество участников увеличилось в 2,4 раза. В настоящее время более 1 тысячи человек получают необходимый уход на дому и в стационарных условиях.