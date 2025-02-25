Тысячи тюменцев получают помощь по «социальному пакету долговременного ухода»

Posted 25 февраля, 12:10
Published 25 февраля, 12:10
Modified 4 марта, 06:42
Updated 4 марта, 06:42
С 2020 года в Тюменской области реализуется пилотный проект Минтруда России по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Проект до 2024 года реализовался в рамках национального проекта «Демография». В 2025 году реализация пилотного проекта в Тюменской области продолжается в рамках национального проекта «Семья». Финансирование осуществляется из областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета.
Цель проекта — как можно раньше определить все возможности и ограничения гражданина, нуждающегося в посторонней помощи и уходе, и максимально долго сохранить привычное качество жизни. С начала реализации проекта количество участников увеличилось в 2,4 раза. В настоящее время более 1 тысячи человек получают необходимый уход на дому и в стационарных условиях.
Во всех районах и городах Тюменской области внедрен «социальный пакет долговременного ухода». Это гарантированный перечень и объем социальных услуг по уходу, предоставляемых пожилому человеку или инвалиду на дому. Услуги подбираются индивидуально с учетом степени утраты способности к самообслуживанию. Социальный пакет долговременного ухода предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатно до 7 дней в неделю.
Получили развитие Школы ухода при медицинских организациях и организациях социального обслуживания по обучению навыкам ухода родственников пожилых граждан и иных ухаживающих лиц. В 2024 году около 2 тыс человек получили необходимые навыки в Школах ухода.
Продолжается развитие сети организаций, обеспечивающих дневную занятость граждан пожилого возраста с выраженными когнитивными расстройствами. Посещение отделений дневного пребывания доступно не только жителям города Тюмени. С 2024 года они открыты в городе Ялуторовске и Тобольске на базе организаций социального обслуживания. Основная цель этого направления — обеспечение бытовой, социальной самостоятельности пожилого человека, «разгрузка» близкого окружения.
В Тюменской области работает Единый телефон системы долговременного ухода 8-800-550-27-27 (по будням с 8:00 до 16:30), звонок бесплатный. По телефону горячей линии можно подробнее узнать о системе долговременного ухода в Тюменской области, сообщить о людях, нуждающихся в уходе. Также ухаживающие родственники могут записаться на обучение или получить консультацию по вопросам организации ухода за пожилым человеком или инвалидом.