nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 10:42

Published 25 февраля, 10:42

Modified 25 февраля, 10:44

Updated 25 февраля, 10:44

Тобольск вошел в число лидеров по качеству жизни

Тобольск вошел в число лидеров по качеству жизни

25 февраля 2025, 10:42
Фото: страница Петра Вагина ВКонтакте.
Тобольск занял место рядом с лидерами среди российских городов по уровню жизни. Всего в рейтинге 250 городов. Сами жители назвали Тобольск комфортным для жизни.

Независимые эксперты для определения уровня качества жизни Индекса ВЭБ.РФ оценили города-кандидаты по 317 критериям. В числе критериев доход и занятость, здравоохранение, жилищные условия, благоустройство.

«Дети лезут в сугроб»: тротуары в тюменском селе завалило снегом
Узнать подробнее
«Наш город показал значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям. Особенно заметен рост природно-экологических условий — с 48 до почти 62 баллов. 50% горожан положительно оценивают работу по сохранению экологии и окружающей среды», — рассказал глава города Петр Вагин.

12,4% опрошенных горожан участвуют в программах по защите окружающей среды. 78% респондентов довольны качеством работы общественного транспорта.

Стали хуже жить? Тюменская область ухудшила позиции в рейтинге качества жизни
Узнать подробнее

Тобольск также вошел в топ-30 городов в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. В городе реализуется шесть проектов ГЧП с общим объемом инвестиций 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — частные вложения. С участием частных инвестиций за последние годы благоустроены Аптекарский и Александровский сады, отремонтирована крупнейшая школа города.

Ранее жители Тюменской области с недоверием отнеслись к итогам сравнения условий для жизни в регионах РФ. Тюменцы считают, что их область незаслуженно заняла четвертую строчку рейтинга после обеих столиц и Татарстана. Тюменцам не нравится выросшее число мигрантов на улицах, состояние дорог, уборка улиц, нехваткой специалистов в разных сферах.

Читайте также:
В экодомах Тюменской области пройдут мероприятия, посвященные Дню студентаС тюменских улиц исчезнут разноцветные автобусыДавка, маршрутки и ожидания: далеко ли Тюмени до идеального общественного транспорта?
#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Автобусы#Экология#Тобольск#Качество жизни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика