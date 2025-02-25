Тобольск вошел в число лидеров по качеству жизни

Тобольск также вошел в топ-30 городов в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. В городе реализуется шесть проектов ГЧП с общим объемом инвестиций 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — частные вложения. С участием частных инвестиций за последние годы благоустроены Аптекарский и Александровский сады, отремонтирована крупнейшая школа города.