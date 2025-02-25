Тобольск вошел в число лидеров по качеству жизни

Posted 25 февраля, 10:42
Published 25 февраля, 10:42
Modified 25 февраля, 10:44
Updated 25 февраля, 10:44
Независимые эксперты для определения уровня качества жизни Индекса ВЭБ.РФ оценили города-кандидаты по 317 критериям. В числе критериев доход и занятость, здравоохранение, жилищные условия, благоустройство.
«Наш город показал значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям. Особенно заметен рост природно-экологических условий — с 48 до почти 62 баллов. 50% горожан положительно оценивают работу по сохранению экологии и окружающей среды», — рассказал глава города Петр Вагин.
12,4% опрошенных горожан участвуют в программах по защите окружающей среды. 78% респондентов довольны качеством работы общественного транспорта.
Тобольск также вошел в топ-30 городов в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. В городе реализуется шесть проектов ГЧП с общим объемом инвестиций 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — частные вложения. С участием частных инвестиций за последние годы благоустроены Аптекарский и Александровский сады, отремонтирована крупнейшая школа города.
Ранее жители Тюменской области с недоверием отнеслись к итогам сравнения условий для жизни в регионах РФ. Тюменцы считают, что их область незаслуженно заняла четвертую строчку рейтинга после обеих столиц и Татарстана. Тюменцам не нравится выросшее число мигрантов на улицах, состояние дорог, уборка улиц, нехваткой специалистов в разных сферах.