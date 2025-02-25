С тюменских улиц исчезнут разноцветные автобусы

Posted 25 февраля, 05:58
Published 25 февраля, 05:58
Modified 25 февраля, 06:00
Updated 25 февраля, 06:00
Как пояснили в администрации, этапы по переходу на единую цветовую гамму общественного транспорта предусмотрены в рамках муниципальных контрактов, пишет Ура.Ру. Приведение общественного транспорта к единой цветовой гамме будет завершено к началу 2027 года.
Информации о том, какого именно цвета будут городские автобусы, пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский водитель автобуса раскритиковал манеру вождения городских автомобилистов и отсутствие культуры вождения.