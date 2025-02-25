С тюменских улиц исчезнут разноцветные автобусы

Как пояснили в администрации, этапы по переходу на единую цветовую гамму общественного транспорта предусмотрены в рамках муниципальных контрактов, пишет Ура.Ру. Приведение общественного транспорта к единой цветовой гамме будет завершено к началу 2027 года.