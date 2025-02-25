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Posted 25 февраля, 05:58

Published 25 февраля, 05:58

Modified 25 февраля, 06:00

Updated 25 февраля, 06:00

С тюменских улиц исчезнут разноцветные автобусы

С тюменских улиц исчезнут разноцветные автобусы

25 февраля 2025, 05:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
Общественный транспорт в Тюмени до конца 2026 года переведут на единую цветовую гамму. Разноцветные автобусы исчезнут с городских улиц. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.

Как пояснили в администрации, этапы по переходу на единую цветовую гамму общественного транспорта предусмотрены в рамках муниципальных контрактов, пишет Ура.Ру. Приведение общественного транспорта к единой цветовой гамме будет завершено к началу 2027 года.

Информации о том, какого именно цвета будут городские автобусы, пока нет.

Безлимитные проездные в тюменских автобусах вводить не будут
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский водитель автобуса раскритиковал манеру вождения городских автомобилистов и отсутствие культуры вождения.

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